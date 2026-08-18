Cómo fue el notable recupero de dinero de los hospitales de Mendoza a obras sociales y prepagas

El Estado Provincial dejó atrás la falta de cobros a las obras sociales y prepagas por la atención de afiliados en hospitales públicos, y con la creación hace dos años del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), multiplicó por siete la facturación en el ámbito de la Salud de Mendoza.

En números, el salto es cuantitativo. Si tomamos la facturación de todo el sistema público provincial, entre enero y julio del 2024, cuando aún no se había creado el Reforsal, la recaudación a prepagas y obras sociales por parte del Estado había sido de tan solo $3.458,6 millones. En contraposición, en la misma franja pero de este 2026, la recaudación fue de $25.689,1 millones (ndr: la suba no es en términos reales, sino que hay que calcular el factor inflacionario de estos dos años).

Los datos tienen aspectos tan positivos como negativos. El lado lleno del vaso muestra a un Estado que dejó de ser bobo para ser ágil en el cobro por la atención de pacientes con obra social o prepaga que, por algún motivo, se atienden o lo han hecho en efectores públicos, que van desde la guardia de algún centro de salud de Mendoza, hasta hospitales de renombre como el Central, el Notti o el Lagomaggiore.

Pero bien, también aparece la pregunta. ¿Y qué pasó con todo lo que no se cobró hacia atrás? Podemos permitirnos pensar que, por impericia del propio Estado provincial, todos los mendocinos pagamos durante años un porcentaje altísimo de intervenciones en Salud que debería haberlo abonado la propia obra social o prepaga. Durante años ocurrió que solo se cobró un porcentaje, y el poder de policía fue, cuanto menos, mediocre.

De acuerdo con datos oficiales del ministerio de Salud a los que accedió MDZ , el Reforsal alcanzó $25.689 millones en los primeros siete meses de este 2026.

El monto representa un incremento del 248,77% respecto del mismo período de 2025, cuando la recaudación acumulada había llegado a $7.365 millones (y ya funcionaba el Reforsal).

A su vez, la comparación con enero-julio de 2024 (sin Reforsal) muestra un incremento todavía más pronunciado: en ese período se habían recuperado $3.458 millones, por lo que el aumento acumulado hasta 2026 alcanza el 642,75%.

La evolución queda así:

Enero-julio 2024: $3.458,6 millones.

$3.458,6 millones. Enero-julio 2025: $7.365,6 millones.

$7.365,6 millones. Enero-julio 2026: $25.689,1 millones.

El Notti desplazó al Central y quedó al frente

El ranking de los efectores que más recursos recuperaron durante los primeros siete meses de 2026 también muestra algunos cambios. El Hospital pediátrico Humberto Notti -que por su calidad de atención y diagnóstico es altamente utilizado por familias que tienen obras sociales o prepagas- encabezó la recaudación con $5.270,9 millones, seguido por el Hospital Central, con $4.490,7 millones, y el Hospital Schestakow, con $4.261 millones.

Más atrás quedó el Hospital Lagomaggiore, con $3.049,8 millones, mientras que el Hospital Perrupato llegó a los $2.164,1 millones.

Rodolfo Montero y Alfredo Cornejo.

Entre estos cinco hospitales concentran aproximadamente el 75% de la recaudación total incluida en el cuadro.

El crecimiento también fue considerable en otros efectores. El Hospital Scaravelli llegó a $717,9 millones; el Hospital Paroissien, a $590,9 millones; el Hospital Regional de Malargüe, a $532,3 millones; y el Hospital Enfermeros Argentinos, a $1.173,4 millones.

Crecimientos de cuatro dígitos en algunos efectores

La comparación con 2024 también permite observar incrementos porcentuales extraordinarios en algunos hospitales y áreas, aunque en varios casos se parte de bases de recaudación relativamente bajas.

Por ejemplo, el Hospital Saporiti pasó de $14,7 millones entre enero y julio de 2024 a $512,9 millones en el mismo período de 2026, lo que representa un incremento acumulado del 3.391%.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) pasó de $3,8 millones de facturación en esa franja del 2024 a $160,9 millones, con una variación acumulada del 4.101%.

Alf Ponce Mercado / MDZ

También se registraron fuertes subas en algunos hospitales de menor volumen: el Hospital Tagarelli pasó de $10,4 millones a $118,5 millones, mientras que el Hospital Illia pasó de $3,3 millones a $89,3 millones.

En las áreas sanitarias dependientes de la Provincia también aparecen aumentos muy marcados. Área Maipú pasó de $1,1 millones en enero-julio de 2024 a $55,8 millones en 2026, mientras que Área Guaymallén pasó de $849 mil a $38,9 millones.

En estos casos, el porcentaje de crecimiento debe leerse teniendo en cuenta la baja base de comparación de 2024, cuando no funcionaba el Reforsal.

Desde el Gobierno han señalado en varias oportunidades el bajo poder de cobro e ineficiencia en este ámbito que tenían los hospitales, sobre todo los más chicos, con una baja cantidad de recurso humano que pudiera dar seguimiento a las notificaciones y cobro a las prepagas y obras sociales.

Qué se hace con el dinero recaudado

Por otro lado, informaron en el Poder Ejecutivo que el objetivo es que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga afronten el costo de las prestaciones de sus afiliados cuando estos utilizan hospitales públicos, sin que eso implique un nuevo cobro para el paciente; y además, tener más recursos para mejorar el servicio de Salud.

De hecho, los recursos recuperados tienen además un mecanismo de distribución establecido. El 70% vuelve al hospital o centro de salud donde se realizó la prestación, con destino a insumos, equipamiento, mantenimiento y otros servicios sanitarios; un 10% se destina al Programa de Transformación Digital del sistema de salud; y el 20% restante "se reparte en un fondo solidario para sostener y equilibrar el funcionamiento general de toda la red sanitaria pública provincial".

El poder de cobro del Reforsal

Otro punto importante es el poder de cobro que tiene hoy el Estado Provincial -con el Reforsal- a las prepagas y obras sociales. Desde el ministerio de Salud informaron que se incorporaron recaudadores y abogados recaudadores, junto con la emisión de boletas de deuda con carácter de título ejecutivo, lo que aceleró los tiempos judiciales.

De hecho, si no hay acuerdo previo, se produce el embargo a la obra social o prepaga, por lo que el proceso hoy es más rápido que antes. "En la ley del Reforsal consideramos las deudas con el ente de título ejecutivo, por lo que no necesitamos realizar un juicio ordinario para cobrar las deudas. Se notifica, se realiza una 'acción ejecutiva' y si no pagan, se les embarga la cuenta", resumieron en el Ministerio de Salud.

De acuerdo con los registros de 2026, entre marzo y julio el Reforsal acumuló una facturación de aproximadamente $20.329 millones. En ese mismo período, el ingreso bancario global alcanzó los $21.288,8 millones.

La diferencia es de $959,8 millones, por lo que los ingresos bancarios fueron un 4,7% superiores a la facturación generada durante esos cinco meses.

Cobros del Reforsal en Mendoza Prensa Gobierno

La comparación, sin embargo, no significa que el organismo haya cobrado más de lo que facturó. Esto se debe a que el momento de la facturación y el momento del cobro no necesariamente coinciden: los ingresos bancarios de un mes pueden incluir pagos correspondientes a facturas emitidas en meses anteriores.