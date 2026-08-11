Extranjeros en Argentina: cómo obtener la residencia permanente y cuáles son los requisitos

La decisión del Gobierno nacional de establecer nuevas condiciones para la atención de extranjeros en los hospitales nacionales puso el foco sobre una categoría migratoria clave: la residencia permanente. Mediante la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, los extranjeros que no cuenten con residencia permanente deberán presentar un seguro médico o abonar previamente el costo de la atención habitual en los establecimientos sanitarios nacionales.

Mientras tanto, más allá de la medida, se aclara que las emergencias deberán ser atendidas independientemente de la situación migratoria de la persona. Quienes cuenten con residencia permanente podrán seguir accediendo a esos establecimientos públicos en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.

La residencia permanente está regulada por el artículo 22 de la Ley de Migraciones 25.871, modificada en 2025 por el Decreto 366/2025. Según la Dirección Nacional de Migraciones, pueden solicitarla los hijos nacidos en el extranjero de argentinos nativos, naturalizados o por opción, así como aquellas personas que, por su arraigo en el país, se encuentren habilitadas para cambiar su categoría de residencia. También existen situaciones particulares contempladas para refugiados, ciudadanos brasileños y personas que se hayan desempeñado como funcionarios diplomáticos, consulares o de organismos internacionales en territorio argentino. Igualmente, más allá de las condiciones particulares correspondientes a cada categoría, Migraciones establece una serie de requisitos generales:

Uno de los caminos para acceder a la residencia permanente es el arraigo, que permite a una persona que ya cuenta con residencia temporaria solicitar el cambio de categoría. En este punto existe una diferencia según la nacionalidad. Los ciudadanos de países del Mercosur deben haber gozado de una residencia temporaria durante dos años , mientras que para los nacionales de países que no pertenecen al bloque el plazo requerido es de tres años . Pero el paso del tiempo no es el único requisito.

Para obtener la residencia permanente por arraigo, el extranjero también debe demostrar que cuenta con medios económicos suficientes para subsistir en la Argentina. Además, Migraciones exige haber permanecido dentro del territorio argentino durante, al menos, el 50% del período de residencia temporaria otorgado y no haber estado fuera del país durante seis meses consecutivos o más.

Otros casos para acceder a la residencia en Argentina

Existe un régimen diferente para los hijos de ciudadanos argentinos nacidos en el extranjero. Además de cumplir con los requisitos generales, deberán presentar el acta o partida de nacimiento que permita acreditar el vínculo y el DNI del ciudadano argentino que da origen al criterio para solicitar la residencia. La normativa contempla a los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción.

También, las personas reconocidas como refugiadas también pueden acceder a esta categoría migratoria siempre que cumplan con las condiciones de arraigo establecidas. Los ciudadanos brasileños, por su parte, cuentan con un régimen específico establecido por la Ley 26.240 y deben acreditar su nacionalidad mediante un documento de identidad vigente.

Otro caso en el que pueden solicitar la residencia permanente quienes se hayan desempeñado en la Argentina como funcionarios diplomáticos, consulares o de organismos internacionales. En estos casos deberán acreditar haber permanecido en sus funciones durante al menos dos años continuos si son ciudadanos de países del Mercosur o Estados Asociados, y tres años en el resto de los casos. También deberán demostrar que su misión diplomática en el país finalizó.

Cómo tramitar la residencia permanente paso a paso

El trámite es semipresencial y comienza a través del sistema de Radicación a Distancia de Extranjeros (RaDEX) de la Dirección Nacional de Migraciones. El procedimiento consta de cuatro pasos principales:

Ingresar al sistema RaDEX e iniciar el trámite de residencia.

Registrarse como usuario, completar el formulario correspondiente y abonar las tasas.

Adjuntar la documentación y los datos requeridos de acuerdo con la categoría por la cual se solicita la residencia permanente.

Una vez que Migraciones verifica que se cumplen las condiciones para formalizar la solicitud, el interesado recibe por correo electrónico la fecha de la cita presencial.

La presentación de la solicitud, por lo tanto, comienza de manera digital, pero posteriormente requiere una instancia presencial ante Migraciones.

Qué documentación necesitan los menores de 18 años

En el caso de los menores también existen requisitos específicos. Deberán presentar su partida de nacimiento legalizada y contar con la autorización de alguno de sus padres, que tendrá que presentarse al momento del trámite con su DNI vigente.

Cuando los padres no residan en Argentina, el menor deberá contar con un tutor designado que tenga residencia legal en el país y pueda acreditar mediante un instrumento público que ejerce esa función. Los documentos emitidos en el exterior deben cumplir, según corresponda, con los requisitos de legalización consular o apostilla establecidos para que tengan validez en la Argentina.

La residencia permanente, a diferencia de las categorías temporarias, permite establecerse de manera definitiva en el país y, con el nuevo esquema dispuesto para los hospitales nacionales, pasa además a determinar las condiciones bajo las cuales los extranjeros pueden acceder a la atención habitual en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.