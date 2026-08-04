Ley de Tierras: habrá manifestaciones en Mendoza en contra de los cambios

La primera concentración está prevista para las 17 frente a la Legislatura provincial. La convocatoria fue impulsada por organizaciones sociales y sindicales como SUTE- sindicato docente-, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UST) y la CTA de los Trabajadores, entre otros espacios, bajo la consigna "Concentración en contra de la extranjerización de la tierra".

Una hora más tarde, a las 18, partirá una segunda marcha desde el Kilómetro Cero de la Ciudad de Mendoza. En este caso la convocatoria fue difundida por dirigentes y referentes de Libres del Sur dentro del Frente Verde, con un mensaje que vincula la defensa del territorio nacional con la soberanía sobre las Islas Malvinas. El afiche de la movilización sostiene: "Las Malvinas son argentinas. El resto de nuestro territorio también", en clara alusión al cartel que levantaron los jugadores de la selección argentina de fútbol durante el partido que jugaron contra Inglaterra- y ganaron- en el mundial de fútbol el mes pasado.

Las manifestaciones se realizarán el mismo día en que el Senado provincial debatirá el proyecto enviado por el Ejecutivo para cambiar la ley sancionada en 2011, que limita la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras al 15%.

En un primer momento Milei quería derogarla, pero por la oposición de senadores de distintos bloques, propondrá el límite al 25%.

El Gobierno sostiene que esa normativa desalienta inversiones y genera restricciones que exceden la legislación nacional. En cambio, quienes rechazan la iniciativa consideran que eliminar esos límites puede facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de capitales extranjeros y afectar recursos estratégicos de las provincias debido a que hay 36 departamentos, de acuerdo al registro nacional de tierras rurales, que tienen cerca del 50% en manos de empresarios de otros países.

El debate por la ley de Tierras

La discusión ha despertado un fuerte rechazo entre organizaciones ambientalistas, campesinas y sectores de la oposición, que en los últimos días intensificaron la campaña para intentar frenar la aprobación del proyecto.

Con estas dos convocatorias, el debate por la extranjerización de las tierras saldrá del recinto legislativo y se trasladará a las calles en distintas partes del país, donde distintos sectores buscarán hacer visible su rechazo mientras los senadores definen el futuro de una de las iniciativas más controvertidas de la agenda del Congreso.