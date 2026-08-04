Ley de Tierras: la "trampa" de Patricia Bullrich para avanzar con la extranjerización

Patricia Bullrich filtró un borrador con supuestas modificaciones al capítulo relacionado a la venta de tierras, dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En esa documento, el oficialismo fijaría un tope del 25% para la extranjerización de los terrenos. Sin embargo, se trata de un caballo de troya que esconde una trampa, según denunciaron distintas organizaciones ambientales.

La jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado tiene previsto hacer públicos estos cambios este martes a las 16 en una conferencia de prensa. La trampa que apareció en el nuevo borrador, el número 16 de este proyecto que sufrió cuatro postergaciones distintas en el recinto, consiste en fijar solo el tope por provincia y no por departamentos y municipios.

"Sin ese límite, alcanza con controlar unos pocos departamentos para extranjerizar nuestros recursos estratégicos sin alcanzar nunca el tope del 25% provincial", denunció la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar.

La Ley vigente sancionada en 2011 limita al 15% en los tres niveles estatales, el nacional, provincial y departamental. Según sostienen organizaciones ambientales este último es que más importa para la venta de tierras, porque ahí se concentran el agua, el litio, los glaciares y la tierra productiva.

Para ejemplificar, Vilar planteó: "Villa La Angostura, Nahuel Huapi Norte y El Correntoso son apenas el 4,5% de la superficie provincial de Neuquén, pero el departamento de Los Lagos casi entero. Con el 25% provincial, esa zona se podría extranjerizar de forma totalmente legal".

En tanto, desde el Observatorio de Tierras sostienen que en todo el país ya hay 36 departamentos que superan ese 15% y cinco de ellos tienen más del 50% de su superficie en manos extranjeras. Algunas de estas son San Carlos, Salta (59,82%); Molinos, Salta (57,79%); General Lamadrid, La Rioja (56,70%); Lacar, en Neuquén (54,17%) y Campana, Buenos Aires (50,27%). Otro caso emblemático es el del departamento de Iguazú, territorio fronterizo con Brasil y Paraguay, que llega al 39,95%.

Expropiaciones y desalojos: los puntos clave de la ley de propiedad privada

En materia de expropiaciones, el proyecto endurece los requisitos para el Estado y mejora la posición del propietario. La declaración de utilidad pública pasará a ser de interpretación restrictiva y deberá ser idónea, necesaria y proporcional.

Las indemnizaciones incorporan el lucro cesante, toman como referencia el valor previo a cualquier acto estatal que pueda influir en la cotización del bien y se actualizan por inflación más una tasa de interés. El bien no pasa al Estado hasta que la indemnización esté íntegramente pagada y esos montos no tributan impuestos.

Prensa Senado

El capítulo de desalojos convierte el proceso al trámite sumarísimo, el más breve del Código, y habilita la ejecución anticipada antes de la sentencia. También elimina la caución real y la reemplaza por una declaración jurada del propietario, aunque en comisiones el plazo de intimación al inquilino por falta de pago en inmuebles habitacionales pasó de 3 a 10 días.

Sobre manejo del fuego, el dictamen rechazó los cambios en bosques nativos y mantuvo la veda de 60 años, pero eliminó el plazo de 30 años para tierra rural. El capítulo sobre barrios populares, en cambio, se cayó por completo: sigue vigente la suspensión de desalojos hasta octubre de 2032.