Nación decidió cobrarle la salud a extranjeros: cómo funciona el sistema en Mendoza

El Gobierno nacional reglamentó este martes 11, el mecanismo para cobrar las prestaciones de salud a extranjeros que no tengan residencia permanente. Mendoza se adelantó en 2024 y el ministro, Rodolfo Montero destacó que el esquema provincial permitió reducir fuertemente la llegada de personas que viajaban exclusivamente para atenderse gratis en el sistema público, según dijo.

La decisión que tomó el Gobierno de Javier Milei de avanzar con el cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes no es nueva para Mendoza. La provincia implementó un régimen similar en agosto de 2024 y, según el ministro de Salud, la experiencia permitió modificar el comportamiento de quienes llegaban al sistema público exclusivamente para acceder a prestaciones gratuitas.

El ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, reglamentó mediante la Resolución 1066/2026 el procedimiento operativo para la atención de personas extranjeras en establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional. La norma establece mecanismos para recuperar el costo de las prestaciones brindadas a extranjeros que no tengan residencia permanente.

La medida contempla que quienes cuenten con un seguro de salud puedan afrontar la prestación a través de su cobertura, mientras que aquellos que no tengan seguro deberán hacerse cargo del costo correspondiente. Las emergencias continúan siendo atendidas y los extranjeros con residencia permanente mantienen el acceso al sistema público en las mismas condiciones que los argentinos.

Mendoza propuso el cambio en 2024

“Nosotros celebramos la medida que ha tomado el Ministerio de Salud de la Nación. Lo hicimos acá en la provincia hace dos años ya con el mismo espíritu”, señaló Montero al referirse a la decisión nacional.

Mendoza estableció en 2024 un régimen para recuperar el costo de las prestaciones realizadas a extranjeros no residentes. El esquema diferencia entre las situaciones de urgencia y emergencia y aquellas atenciones que pueden ser programadas.

Es decir, la atención de una persona que llega a un hospital por una emergencia no se niega, pero determinadas prestaciones ambulatorias o programadas deben ser abonadas cuando se trata de extranjeros que no tienen residencia permanente.

Entre los ejemplos mencionados por Montero aparecen una cirugía programada, una tomografía, una consulta oftalmológica o un tratamiento odontológico.

“No tiene sentido que los argentinos o los mendocinos le paguemos la cirugía programada, el tratamiento de conducto, la tomografía, la consulta de oftalmología, todas cosas que no son urgentes a un extranjero que vino sólo a esos fines al país”, sostuvo.

El régimen mendocino comenzó a aplicarse en agosto de 2024 a partir del Decreto 1266 y fue acompañado por la creación del Reforsal, el organismo encargado de avanzar en el recupero de fondos del sistema sanitario.

El objetivo: que no exista “turismo sanitario gratuito”. Para Montero, el principal resultado de la política no debe medirse únicamente por el dinero que ingresa a las arcas provinciales. El ministro aseguró que el efecto más importante fue que disminuyó la cantidad de extranjeros que llegan a Mendoza específicamente para utilizar gratuitamente el sistema público.

“Esta medida no tiene fines recaudatorios, sino más bien evitar el turismo sanitario gratuito”, afirmó. En ese sentido, explicó cuál es la lógica detrás del esquema: “Cuando vos le decís que tiene que pagar, no viene”. Según el funcionario, desde la implementación de la medida Mendoza comenzó a recibir menos turistas sanitarios, aunque continúa atendiendo a extranjeros que llegan a la provincia y utilizan tanto el sistema público como el privado.

“Siguen viniendo muchísimas personas, porque Mendoza tiene un sistema de salud muy sólido y profesionales de altísimo nivel, a hacerse atender en el sector privado o en el público, pero tienen que pagar la prestación”, señaló.

Mendoza recaudó $70 millones, pero Montero pone el foco en otro número

El Gobierno provincial informó que durante 2025 Mendoza recaudó alrededor de $70 millones tras atender 461 extranjeros no residentes en hospitales y centros sanitarios provinciales.

Sin embargo, Montero relativizó el monto frente al verdadero impacto que, según sostiene, tuvo la política. “Puede sonar un monto bajo, pero la verdadera ganancia de una medida como esta no es lo que recaudás, sino lo que dejás de gastar”, explicó.

La interpretación del ministro es que el Estado no solamente recupera parte del costo de las prestaciones que efectivamente realiza, sino que también reduce la demanda de personas que, ante la gratuidad, viajaban a Mendoza para atenderse.

En otras palabras, para el Gobierno provincial el ahorro generado por las prestaciones que dejaron de realizarse es más importante que la recaudación directa.

El Reforsal, la otra pata del esquema de salud

El cobro a extranjeros forma parte de una política más amplia que Mendoza implementó para recuperar recursos de distintos financiadores que utilizan el sistema público. El Reforsal también interviene en el recupero de fondos correspondientes a obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Montero aseguró que el organismo logró multiplicar la recaudación del sistema. “El Reforsal, en su conjunto, que también le cobra a las obras sociales, está cobrando por mes lo que antes cobraba por año”, sostuvo.

Según explicó, esos recursos luego vuelven al sistema sanitario provincial a través de inversiones y mejoras.El ministro mencionó entre los destinos de esos fondos la reducción de las listas de espera quirúrgicas mediante el pago de productividad a profesionales, la incorporación de tecnología y la compra y renovación de ambulancias.

“Con esos recursos reinvertís en el sistema público y mejorás la calidad del servicio para los mendocinos”, afirmó.

¿La medida nacional cambia algo en Mendoza?

En principio, no implica que Mendoza deba comenzar ahora a cobrarle a los extranjeros, porque la provincia ya cuenta con su propio régimen.La resolución publicada este martes establece el procedimiento para los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional. Cada jurisdicción conserva sus propias competencias sobre los servicios de salud que administra.

Por eso, para Mendoza la novedad tiene más valor político que operativo: la Nación adoptó un criterio que la provincia ya viene aplicando desde hace dos años.

De hecho, Montero planteó que la experiencia mendocina demuestra que el objetivo de este tipo de políticas no necesariamente pasa por generar una gran fuente de ingresos, sino por ordenar el uso de los recursos públicos y evitar que el sistema termine financiando prestaciones programadas para personas que no residen en el país.

El funcionario marcó además una diferencia clave entre los extranjeros que viven en Mendoza y quienes llegan como turistas. “Distinto a la situación de un extranjero residente que tiene el mismo nivel de atención que cualquier argentino”, aclaró.

Para el Gobierno provincial, el criterio es que quien reside en Mendoza forma parte del sistema y debe recibir las mismas prestaciones que cualquier argentino, mientras que quien llega de manera transitoria y busca una atención programada debe afrontar el costo.“Los recursos de los argentinos tienen que ser volcados a servicios para los argentinos”, concluyó Montero.