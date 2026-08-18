Los 9 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este martes
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 18 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 18/8
Ciudad
- En calle San Juan, entre Formosa y Brasil y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Godoy Cruz, España, Espejo y Mitre. De 7.00 a 7.30 h.
Guaymallén
- En calle Miralles, entre Mauricio Grenon y Ferrari; Colonia Molina. De 10.00 a 13.00 h.
- Entre calles Godoy Cruz, Sarmiento, Bandera de Los Andes, Allayme y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- En la intersección de calles Álvarez Condarco y Dorrego y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Correa, hacia el este de San Juan; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En la intersección de calles Samuel Villanueva y Francisco de Goya y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.00 h.
Maipú
- En cale Vieytes, entre 25 de Mayo y Videla Castillo y áreas adyacentes. De 11.00 a 13.00 h.
- En calle Los Valencianos, entre Rivadavia y Los Salamanquinos (o El Álamo). En Ruta 7, entre calles Escondida y Agustín Álvarez y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Necochea, entre Tropero Sosa y Perito Moreno; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Reina y callejón Ruano y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Uvexport S.A., Armani y callejón Dumit; Las Pintadas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Guisasola, Democracia, Roca y La Argentina. En los barrios Virgen Del Rosario, Casas Del Pueblo, Precursora, San Antonio VI, Unexpo. De 14.45 a 18.45 h.
San Carlos
- En calle Carril Nacional, entre Administración y club Deportivo Hípico. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Guillermo Díaz, entre Ruta Nacional N°40 Vieja y calle Castillo; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Longi; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Carmona, Costa de Las Vías, Jensen y Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Victorino de La Plaza, Calle 11, Los Filtros y Agustin Álvarez. De 10.30 a 14.30 h.
- En la intersección de Sardini y Calle 7 y zonas aledañas; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.