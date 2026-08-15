Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 16 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en Tunuyán el domingo.
Cortes de luz programados para este domingo 16/8
Tunuyán
- En la intersección de Ruta Provincial N°94 y calle Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.