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Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz durante el fin de semana.

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El cronograma de mantenimiento continúa durante el fin de semana. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 16 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en Tunuyán el domingo.

Cortes de luz programados para este domingo 16/8

Tunuyán

  • En la intersección de Ruta Provincial N°94 y calle Clodomiro Silva; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

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