El Gobierno anunció una inversión privada de US$800 millones para evitar cortes de luz en verano en el AMBA

La obra contempla una nueva línea de alta tensión y una estación transformadora. El financiamiento será privado y la adjudicación está prevista para 2027.

El Gobierno presentó un paquete de anuncios económicos e institucionales que tuvo como eje una obra energética para el AMBA financiada con capital privado por US$ 800 millones. La iniciativa busca ampliar la capacidad del sistema de transporte eléctrico y forma parte de un programa nacional de expansión de la red, para evitar que haya cortes de luz en verano.

La comunicación estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que el proyecto corresponde al inicio del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. La presentación se realizó junto con otras medidas oficiales, entre ellas el envío de 203 pliegos judiciales al Congreso, la difusión de resultados de Aerolíneas Argentinas, un acuerdo automotor con Ecuador y la reglamentación del cobro de prestaciones sanitarias a extranjeros no residentes.

"AMBA I" El Ejecutivo llamó a licitación AMBA I, la primera de las 16 obras previstas en el plan. Según lo informado, el proyecto prevé una línea de alta tensión de 500 kV de aproximadamente 270 kilómetros y una estación transformadora en Plomer, provincia de Buenos Aires.

"Por primera vez en 20 años, el sector privado va a realizar una gran obra de infraestructura energética en el AMBA para ampliar las redes de transporte eléctrico y solucionar de fondo el problema de los cortes de luz", aseguró el pampeano. La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027.

Cómo se financiará la obra El vocero aseguró que el financiamiento será íntegramente privado y contará con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): "El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra", remarcó. Además, indicó que el plan completo proyecta incorporar más de 5.600 kilómetros de líneas a la red eléctrica nacional.