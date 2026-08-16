Atención: estos son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes
Según el cronograma de Edemsa, son dos departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este lunes 17 de agosto. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son dos los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza y San Carlos.
Cortes de luz programados para este lunes 17/08/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Juan Kelesis, Virgen del Carmen de Cuyo, Manuel Belgrano, Peltier y zonas aledañas. De 9 a 13 horas.
San Carlos
- En calle La Florida, entre Ruta Nacional N°40 vieja y Muzaber; Chilecito. De 9:15 a 13:15 horas.