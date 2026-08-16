Las candidaturas anticipadas y la necesidad de posicionarse en la pulseada interna de la UCR

El comienzo del mes de agosto fue clave dentro del oficialismo mendocino en términos de la carrera por la gobernación en el 2027. Si bien ya había indicios de parte de algunos miembros del gabinete de Alfredo Cornejo, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, hizo oficial y pública su intención de competir para suceder al actual mandatario. En el mismo lote ha aparecido Natalio Mema; mientras que, por fuera del núcleo más cercano al Gobernador, también se han posicionado Luis Petri y Ulpiano Suarez.

El lanzamiento de García Zalazar, más el resto de dirigentes radicales que ya han hecho públicas sus intenciones de competir, puede notarse a simple vista como anticipado -recién transitando el segundo semestre- y quizás hasta casi forzado. Basta con escuchar las declaraciones del propio ministro de Educación, quien en la misma conversación explica por qué quiere ser gobernador, pero a la vez asegura que "la gente" no está pensando en elecciones.

De forma calcada aparece Natalio Mema, el ministro de Gobierno y también espada cornejista. Ellos dos son los que compiten por el aval del sancarlino y buscan en esa pelea, ser el bendecido de Cornejo, gobernador que ha sabido contener el poder interno del radicalismo, tanto por capacidad propia, como también por falta de astucia o coraje del resto de los dirigentes radicales, ya sean intendentes, legisladores o propios funcionarios.

Como dato característico, esta discusión previa electoral no se está dando entre espacios del oficialismo y la oposición. Por ahora, el principal movimiento se observa puertas adentro de los dos grandes espacios políticos de Mendoza. De hecho, cuando dirigentes radicales han hablado de las elecciones, no hacen referencia a sectores de la oposición. Lo mismo ocurre con los dirigentes peronistas, quienes han hablado de la construcción de unidad interna o en plantear alternativas dentro del espacio, como ha dicho, por ejemplo, Flor Destéfanis; o más atrás en el tiempo, Matías Stevanato, por dar otro caso.

De esta forma, se trata de pulseadas internas, donde dirigentes de la misma sintonía política están midiendo fuerzas para ganar terreno de cara al año que viene, donde no solamente se valorará el interés y la predisposición real de los posibles precandidatos, sino también el conocimiento de la sociedad sobre el dirigente, la real intención de voto y también la valoración interna de los miembros partidarios.

El desafío de los cornejistas

Hay una doble competencia entre estos políticos radicales, y ahí está la decisión de ganar tiempo con esta salida anticipada. Uno de ellos es, como se dijo, recibir la venia de Cornejo; pero otro, tan importante en el esquema radical y que está asociado al primero, es salir de la rutina de funcionario de bajo perfil y ganar conocimiento ante la sociedad.

Éste es el principal déficit de ambos. Según consultó MDZ a diversos encuestadores provinciales, García Zalazar y Mema no tienen mala imagen, pero sí un margen de desconocimiento importante que los hace correr de atrás en la competencia frente a los otros lanzados, como el intendente capitalino Ulpiano Suarez; o el diputado nacional libertario, Luis Petri.

Según analizan, hay una carrera que "no les viene mal" y que han crecido un poco, "pero están lejos todavía". Además, el desconocimiento hace que todavía tengan un amplio margen para crecer en conocimiento e imagen, pero el camino es largo.

También aparece el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, pero las chances son más escasas a priori, y de hecho el cornejismo hace referencia principalmente a las figuras de Mema y García Zalazar como los que estarían más encaminados, dentro de toda la discusión interna.

Ulpiano Suarez y sus opciones

Otro radical lanzado desde hace tiempo es el intendente capitalino, Ulpiano Suarez. Pero en este caso la "anticipación" en el debate y pulseada por la candidatura es buscada. Su estrategia apunta a plantear esa anticipación desde la "formación" para el cargo. "Estoy trabajando para ser el próximo gobernador", le dice a los suyos, y pretende dar una versión de capacitación para ser gobernador.

Sostiene también que no hay margen para "improvisados", que los hubo en Mendoza en todos los colores políticos, quienes llegaron a ser elegidos para la gobernación más por lobby que por formación.

A diferencia de Mema y García Zalazar, Ulpiano Suarez no está dentro del cornejismo de manera natural, pero pretende afianzarse con el electorado para doblegar a los cornejistas y obtener el respaldo del aparato radical. Aún así, advierte que él competirá en las PASO, con el cornejismo o contra ellos.

La principal diferencia, o incluso una incomodidad local para la alianza "Cambia Mendoza - La Libertad Avanza", es su posición crítica a la gestión nacional de Javier Milei, con quien Cornejo mantiene una alianza y es uno de los gobernadores con mejor relación.

"Yo quiero ser candidato de los mendocinos, no de la Casa Rosada", parece ser el lema de Suarez. Ahora bien, ¿cómo se leerá en un esquema de alianza CM-LLA? ¿La dirigencia libertaria, que hoy tiene a Luis Petri como principal opción, acompañaría en las generales a un radical crítico de la gestión de Milei? Estas son algunas preguntas, también anticipadas, que rondan en el imaginario de los escenarios futuros.

El factor Luis Petri

De igual forma, se plantea otro escenario interesante, y es en el que aparece Luis Petri. Nadie duda de que es quien más conocimiento tiene entre la ciudadanía. Ha sido candidato a legislador nacional varias veces, precandidato a la gobernación y también a la vicepresidencia, lo que le da, dentro de estos nombres, el más posicionado o al menos el de mejor conocimiento.

Hoy en La Libertad Avanza tras su salto de partido, es la principal amenaza para el radicalismo. Si bien en el cornejismo hacen lobby en Casa Rosada para bloquearlo (el acuerdo planteado es liberar los principales puestos de candidatos nacionales a los libertarios a cambio de que no disputen los provinciales y así sacarlo de carrera), el petrismo asegura que no hay nada arreglado entre las partes y que confían en que será la gran apuesta para los comicios de Mendoza.

Marcos Garcia/MDZ

Por otro lado, aseguran desde el espacio "suarista" que están enfocados en enfrentar a Petri en una eventual elección primaria, y de hecho es el mejor escenario que ven, ya que apuestan a fortalecer la imagen del intendente para que sea más competitivo frente al sanmartiniano.

El temor que ronda es que, si no llegara a jugar Petri en los comicios, Cornejo influya en el aparato radical y le haga un vacío partidario a Ulpiano Suarez. Esto ha sido negado por Casa de Gobierno, desde donde toman de hecho las declaraciones del propio gobernador de este viernes sobre las elecciones y las ya nombradas candidaturas anticipadas.

"Quien esté mejor preparado seguramente será el que tenga el impulso del radicalismo", aseguran. Basta recordar lo que ocurrió en 2019 cuando el cornejismo impulsaba a Martín Kerchner, pero finalmente promovió la figura de Rodolfo Suarez, quien medía más en las encuestas.

Ese antecedente es relevante porque muestra que, en última instancia, el cornejismo puede terminar priorizando al candidato con mejores números antes que a quien aparezca primero en la carrera interna.

Cornejo pidió que los dirigentes "muestren que son buenos gestionando"

Por otro lado, este viernes Alfredo Cornejo marcó cuál debería ser, a su criterio, el camino que deben seguir los dirigentes de su espacio que ya comenzaron a posicionarse de cara a las elecciones de 2027: más gestión. El gobernador sostuvo que todavía falta tiempo para hablar de candidaturas y que la mejor forma de construir una postulación es mostrar resultados.

"La mejor forma de promover un candidato, con la falta de credibilidad que hay sobre las instituciones en general, es en la gestión propiamente dicha", afirmó Cornejo.

En ese sentido, puso como ejemplos a García Zalazar y Mema. El gobernador destacó sus antecedentes y consideró que ambos tienen experiencia suficiente para mostrar sus capacidades desde los ministerios que conducen.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Tanto Tadeo como Natalio Mema tienen ministerios que son muy importantes y tienen que demostrar que son buenos gestionando", sostuvo. Y agregó: "Creo que tienen sobrados pergaminos para mostrarse, pero de ahí a ser candidato todavía falta tiempo".

Cornejo también incluyó en ese lote a Ulpiano Suarez, sobre quien señaló que "ha demostrado su vocación", que "está en todo su derecho" de lanzarse y lo catalogó de ser un "buen gestor".

"En este tiempo hay que mostrar que son buenos gestionando. Creo que es la mejor campaña que se puede hacer", concluyó el gobernador sobre los dirigentes.

La carrera, anticipada por cierto, ya comenzó en el oficialismo. Y todo apunta a que será un largo camino hacia el 2027.