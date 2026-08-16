Lucas Lowi, una de las esperanzas para los vinos en Argentina

Mendoza está ante un quiebre de su propia historia y del modo en que se hacen las cosas aquí, ante una severa crisis que el mismo director de Terrazas de los Andes y presidente de Wines of Argentina admite, el muy preparado hombre de la industria Lucas Lowi .

Ningún gobierno solucionará del todo la crisis actual de Mendoza, en un rumbo perdido y chiquito. Será el sector privado el que deberá asumir lo de siempre: el desarrollo vendrá por ahí. Ningún gobierno solucionará del todo la crisis actual de Mendoza, en un rumbo perdido y chiquito. Será el sector privado el que deberá asumir lo de siempre: el desarrollo vendrá por ahí.

Pese a que los gobiernos manejan el Estado, la experiencia de cuatro décadas de democracia no es lo que se dice muy favorable para los eventuales administradores de la "cosa pública".

Salvo casos excepcionales, no ha salido de ellos un plan estratégico, una alianza virtuosa, una actitud, una cultura de progreso. Y quienes lo han concretado han sido superados por el tiempo.

Las internas, el chiquitaje, deja a nuestros políticos exhaustos. Hasta la rosca es cansina. Las internas, el chiquitaje, deja a nuestros políticos exhaustos. Hasta la rosca es cansina.

Incluso más: la tentación es ya no pedirles a los gobernantes ocasionales plantar y respetar lo que debieran ser políticas de Estado, sino que simplemente no empeoren más las cosas. Cuidado del gasto público. Inversiones en educación, seguridad y salud. Y así está bien, muchas gracias, olvidense de sus iniciativas o busquen sponsors no estatales, en lo posible.

Estos comentarios corren por cuenta de este entrevistador, que, ante el testimonio de emprendedores capacitados al más alto nivel internacional, como el caso de Lucas Lowi, reafirma que los cambios vendrán desde el sector privado.

Es allí donde está germinando una suerte de nueva cultura en la gestión y el desarrollo, en la creatividad de los emprendedores, en los que están preparados, en los que aún no preparados están en otra frecuencia, en los que viven una nueva realidad, en los que se apasionan por los desafíos, en los que tienen otra visión (ni mejor ni peor), en los que quieren futuro y uno grande, generoso, motivador.

Parece un montón, pero es simplemente rescatar el guante legado en este desierto por un superhéroe al que estamos honrando: José de San Martín. Parece un montón, pero es simplemente rescatar el guante legado en este desierto por un superhéroe al que estamos honrando: José de San Martín.

El director general de Terrazas de los Andes (empresa satélite del poderoso conglomerado LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy) muestra una visión clara de lo que debe hacerse, de cómo debemos jugar con las nuevas reglas del mundo (en todas sus dimensiones) y de que la tradición es importante, desde luego, pero poco relevante en los días que corren.

Pragmático e inteligente, sereno y volcánico a veces, estratégico siempre, innovador por naturaleza, audaz en la estocada final. Estas características marcan el liderazgo que viene.

Lucas Lowi ha sumado, a sus vertiginosas tareas en Terrazas, la responsabilidad de presidir una de las organizaciones claves en la industria del vino: Wines of Argentina.

Si puede sobreponerse a la burocracia y al calmo paisaje de imaginación, habrá cumplido con buena parte de su trabajo allí. Si puede sobreponerse a la burocracia y al calmo paisaje de imaginación, habrá cumplido con buena parte de su trabajo allí.

Mendoza

El Producto Geográfico Bruto (PGB) de Mendoza muestra un estancamiento prolongado desde hace más de una década. Medido en términos per cápita, el ingreso de los mendocinos hoy está en niveles inferiores a los de principios de la década de 2010:

Pérdida constante de poder adquisitivo y riqueza relativa, frente a la inflación y las devaluaciones. Mendoza, hoy. Pérdida constante de poder adquisitivo y riqueza relativa, frente a la inflación y las devaluaciones. Mendoza, hoy.

Aunque Mendoza sigue siendo la capital del vino, la superficie cultivada total ha mostrado una tendencia decreciente en las últimas dos décadas debido a la escasez hídrica estructural, el aumento de costos en dólares y la pérdida de rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

El volumen de exportación de vino a granel y mosto ha sufrido fluctuaciones severas con márgenes cada vez más estrechos.

De acuerdo con los datos del EPH (INDEC) para el Gran Mendoza, el trabajo informal y el subempleo demandante superan históricamente el 35%-40% de la población económicamente activa.

A esto se suma que la brecha entre el salario promedio mendocino y la Canasta Básica Total se ha ampliado, empujando a sectores de la clase media hacia la línea de pobreza.

¿Pobreza e Indigencia en el Gran Mendoza? A lo largo del siglo XXI, las mediciones de pobreza en el aglomerado urbano del Gran Mendoza han registrado picos críticos durante las crisis de 2001-2002, 2018-2019 y los períodos de alta inflación recientes, superando en varios trimestres la media nacional o ubicándose muy cerca de ella.

Es un fenómeno inédito para una provincia que históricamente mostraba índices de desarrollo humano superiores al promedio del país. Es un fenómeno inédito para una provincia que históricamente mostraba índices de desarrollo humano superiores al promedio del país.

Las exportaciones provinciales han perdido diversificación y dinamismo en términos de volumen de toneladas exportadas. La falta de grandes proyectos mineros a escala (a diferencia de provincias vecinas como San Juan o Catamarca) y las barreras para la competitividad industrial limitaron el ingreso de divisas frescas a la economía local.

¿Podemos dejar que el destino común se diluya en la pérdida de tiempo de los gobernantes, que salen abrumados y aturdidos de sus funciones públicas, para ser legisladores?

Luego de ser legisladores salen tan abrumados y aturdidos como antes, para luego conchabarse en otro puesto estatal. No solamente les pagamos: también nos hacen más pobres.

No imagino a Emilio Civit, a José Néstor Lencinas e incluso hasta José Octavio Bordón tan burócratas y aburridos, tan poco sexys, tan faltos de aventura. No imagino a Emilio Civit, a José Néstor Lencinas e incluso hasta José Octavio Bordón tan burócratas y aburridos, tan poco sexys, tan faltos de aventura.

El tiempo hoy es, tal vez, lo más preciado para un mundo que no duerme, no se detiene y que avanza en todas las direcciones, y en especial a manos de los menos dados en la búsqueda de desarrollo, modernización e innovación.

Lucas Lowi

Fue largo el camino de regreso a casa de Lucas Löwi considerando la competitiva carrera para ocupar el cargo de director general de Terrazas de los Andes. De algún modo la decisión de volver, esta vez con una familia donde todos opinan con peso específicio, ha sido una parábola.

Su historia anterior lo ubica en 2015 como Director de Bodega Numanthia en España: su tarea fue exitosa por demás. La casa vinícola española creció en modo constante y logró hitos internacionales. El detalle es que este reingreso a la escena incluyó la calificación perfecta de 100 puntos del vino Termanthia.

Lucas Löwi parece moverse entre los pliegos de la historia con respeto por los legados pero sin tanta reflexión sobre lo que ya pasó, lo que es historia.

El presente, pero más el futuro, es lo suyo

Tiene derecho a sentirse protagonista y a lograr nuevos hitos y empardar con trayectorias colosales, como la del hombre que reemplazó aquí en Mendoza: Hervé Birnie-Scott.

Hay que reivindicar de algún modo el derecho a equivocarse pero siempre a intentar el éxito. Hay que reivindicar de algún modo el derecho a equivocarse pero siempre a intentar el éxito.

Este reportaje tuvo una primera versión que se emitió en el programa Bot y yo de MDZ Radio. Hacia el final, en un ping pong revelador, Lowi se explica mejor que cualquier intento narrativo. Luego nos dirigimos al estudio de MDZ donde grabamos los reportajes para la web. Es decir que tiene hay una parte 1 y 2.

Así completamos una charla que insinúa el espíritu y las ambiciones del mendocino que reporta al grupo Louis Vuitton Moët Hennessy. Así completamos una charla que insinúa el espíritu y las ambiciones del mendocino que reporta al grupo Louis Vuitton Moët Hennessy.

Julieta Caballero - MDZ

Su profundo conocimiento de todos los engranajes de la industria vitivinícola se suman a una estudiada comprensión de los consumidores a nivel internacional. Tal vez esto fue lo que decidió su contratatación, que significó volver a casa.

Sin embargo, hay un punto que lo convierte en miembro de la new power generation. Y eso es una palabra que no es discurso: sostenibilidad.

Allí busca el eje Terrazas de los Andes. Es su compromiso. Y lo han hecho credo.

Lowi es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cuyo y posee un Executive MBA con honores (Magna Cum Laude) de la IAE Business School. Y algo hizo importante en la University Yale, ni más ni menos.

Terrazas de los Andes, amoroso: así celebraron San Valentín.

Terrazas de los Andes

Esta es la segunda parte del reportaje, más extensa y con otros temas. Hace algunas semanas Forbes se refirió a Lowi afirmando que "parece seguro que su ascenso con Terrazas de los Andes apenas comienza".

Su influencia como cabeza de este proyecto ha sabido enlazar la búsqueda de la marca para asociarse con la agricultura regenerativa y la preservación ambiental y de los ecosistemas de montaña.

Son varias las bodegas en esta reconversión que supera la estricta regla del marketing. Los nuevos consumidores están muy atentos a las prácticas sustentables. Y como ya sabemos, nos debemos al público.

Y si alguien está atento a los cambios en el mercado, les aseguro, ése es Lowi, descendiente de inmigrantes polacos y ucranianos, en tiempos que Ucrania era ese territorio del imperio bolchevique (difícil que Rusia abandone sus aires imperiales).

Julieta Caballero - MDZ

WofA

Luego de asumir el sillón más ergonométrico en Wines of Argentina (WofA), Lucas Löwi fue contundente y bastante directo. La mencionó a Sofía Pescarmona de Bodegas Lagarde, que resultó la vice en el nuevo board y quien será más que una autoridad formal, a juzgar por su know how.

“Asumimos con la visión de fortalecer la sinergia entre nuestras bodegas. Respaldados por la capacidad técnica del equipo de Vinos de Argentina, nos comprometemos a profundizar la gestión profesional, donde la inteligencia de mercado sirve como puente directo hacia la rentabilidad y la competitividad a largo plazo".

También voceó urbe et orbi, el flamante presidente: "Nuestro objetivo es consolidar una institución ágil que no solo responda a las tendencias globales, sino que las anticipe, para asegurar el prestigio a largo plazo de nuestra industria”.

En la semana que inicia habrá dos jornadas de trabajo a tiempo completo en las cuales se delineará una forma de ser en este universo tan bamboleante que hace del vino su mercancía.

Louis Vuitton Moët Hennessy

Hace dos semanas el grupo LVMH hizo público su reporte de todo el imperio en el segundo trimestre de 2026. Así reportó ingresos por 38.600 millones de euros, asegurando su "dinamismo innovador". Pese al entorno geopolítico y económico que siguió convulsionado, por el conflicto en Oriente Medio, el crecimiento se aceleró en el segundo trimestre, con un crecimiento orgánico de los ingresos del Grupo del 3 % (4 % excluyendo el impacto del conflicto en Oriente Medio).

Estados Unidos experimentó una aceleración del crecimiento y tuvo un buen primer semestre del año. Asia (excluyendo Japón) registró un fuerte crecimiento, lo que confirma la mejora de las tendencias observadas a partir del segundo semestre de 2025. Japón registró crecimiento durante el primer semestre y Europa demostró una buena capacidad de recuperación.

El crecimiento acelerado en el segundo trimestre se debió, en particular, al éxito de los primeros diseños de Jonathan Anderson para Christian Dior, al notable desempeño de las excepcionales nuevas tiendas de Louis Vuitton en Pekín y Seúl, y a las icónicas líneas de Tiffany y Bvlgari.

El mismo informe corporativo indica que hay señales de recuperación para el sector de vinos y licores. Buenas nuevas, amigos.

Y si alguien sabe de esta tendencia es el señor Lowi. Y va por ella.