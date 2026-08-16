La mora de familias y pymes es del 12,7% de la cartera de los bancos, una leve baja respecto a mayo de 2026 (12,8%), variación lograda por el refinanciamiento de carteras. Si bien la tasa de interés bajó significativamente, las entidades no bancarias cobran tasas mayores, afectando a unos 7 millones de personas y pymes.

En lo que se refiere a billeteras personales y entidades no bancarias, la mora sigue en alza, alcanzando el 32% de la cartera de préstamos respectiva. Los jóvenes de 18 a 35 años son los más afectados, debido a las compras de bienes durables que realizaron en su momento.

El Gobierno ha implementado medidas, como la concesión de más préstamos en dólares a tasas normales, para normalizar la situación. Se considera importante otorgar más tiempo para resolver este problema.

El crédito al sector privado en su totalidad presenta una mora que descendió al 7,6% en junio de 2026 desde el 7,7% de mayo. La mora de empresas grandes se mantiene estable en el 3,5% del total de sus carteras, un nivel considerado normal.

El aumento del saldo de préstamos a familias y pymes redujo el porcentaje de mora sobre el total de la cartera, aunque no resuelve el problema de fondo. Se desaceleró el ritmo de expansión de las financiaciones irregulares.

El saldo refinanciado de créditos para familias y empresas ya representa el 3,4% y el 0,7% del total de financiamiento, respectivamente. Estos niveles son los más altos registrados en décadas.

Es probable que la morosidad vuelva a aumentar en el tercer trimestre de 2026, ya que la irregularidad continuó en aumento en junio en la mayoría de las entidades financieras. El atraso en pagos creció en 18 de los 30 principales bancos del sistema.

Impacto en las ventas de supermercados

Ventas en supermercados del Indec

Índice real 2017=100

Período – Índice real 2017=100 – Variación interanual

Ene-25 83,8 +4,2%

Feb-25 78,5 +1,3%

Mar-25 86,8 +3,0%

Abr-25 81,5 +8,9%

May-25 81,1 +6,1%

Jun-25 81,2 +0,8%

Jul-25 82,0 +1,0%

Ago-25 82,6 +0,3%

Sep-25 75,5 −0,8%

Oct-25 82,2 +2,7%

Nov-25 82,3 −2,8%

Dic-25 102,3 +0,5%

2025 completo — +2,0%

Ene-26 82,8 −1,2%

Feb-26 76,1 −3,1%

Mar-26 82,4 −5,1%

Abr-26 ≈78,5 −3,7%

May-26 ≈80,5 −0,7%

Ene-May 2026 — −2,8%

Cuando aumentó la mora en los créditos de familias y pymes (primeros meses de 2026), las ventas en supermercados, tras crecer en 2025, comenzaron a disminuir en los primeros cinco meses de 2026. Esto evidencia una correlación negativa entre la mora y la caída en las ventas.

¿Cómo se busca solucionar la mora?

Según información pública, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ha realizado refinanciaciones a aproximadamente 100.000 clientes. La recuperación de las ventas en supermercados, que depende de diversos factores, podría verse beneficiada por la disminución de la mora de este grupo económico.