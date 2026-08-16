Devoción a escala: la nueva estrategia para recuperar el vínculo con los clientes

Tenés miles de clientes . ¿Cuántos se sienten los únicos? Es una pregunta que la mayoría de los directores prefiere no responder un viernes por la tarde. Sin embargo, los datos no tienen piedad. Una máquina leyó recientemente la cartera de una sola institución financiera argentina y lo que encontró debería helar la sangre a cualquier gerente comercial: 138,6 millones de dólares dormidos.

El motivo no era la falta de tasa o un producto defectuoso. Era el silencio. El 84% de los clientes no había recibido ni una propuesta ni una visita en todo un año. Durante 140 años, tu industria (y prácticamente todas) tuvo que aceptar un canje brutal: o estabas cerca de pocos, o estabas lejos de todos. No había punto medio.

Si querías crecer, tenías que industrializar, y la industria es, por definición, la muerte de lo particular. En 1887, John Patterson, el padre de la venta moderna, decidió que para escalar había que sacar al hombre del centro y poner el guión. Funcionó para construir imperios, pero mató el vínculo . Esa elección acaba de romperse.

Lo que hoy llamamos Devoción a Escala no es un eslogan de marketing ni un valor de marca sentimental; es una capacidad operativa. Es la posibilidad técnica de tratar a cada cliente de tu cartera como si fuera el único, pero a lo ancho de los treinta mil, no solo de los treinta que tu mejor asesor puede recordar.

No había punto medio en el vinculo. La prueba más contundente de que el modelo de "atender lejos a todos" está vencido es la pregunta que un cliente le hizo a su asesora después de que ella, asistida por una lectura profunda de su criterio, le mostrara una propuesta que él ya había rechazado siete veces: "¿Por qué no me lo mostraste así antes?".

No le vendieron mejor, lo vieron por primera vez. Esa mirada produjo un efecto dominó que ninguna campaña de marketing puede imitar: un solo cliente bien atendido generó once reuniones y seis clientes nuevos de su propia red. Esto ocurre porque el 83% de tus clientes está dispuesto a presentarte gente, pero solo el 11% de tus asesores se anima a pedirlo. ¿Por qué?

Porque nadie pide un favor personal cuando sabe que no se ganó el vínculo. La devoción mide si te traen, la satisfacción solo mide si todavía no se fueron. Hoy, tu industria enfrenta una amenaza que parece invencible: las billeteras digitales. Te ganaron la frecuencia, el saldo y la velocidad. Pero han ganado la guerra equivocada.

Su modelo de negocio es la ausencia de relación, su ventaja de costos depende de que ningún humano se siente jamás frente a un cliente. Vos, en cambio, tenés humanos. Ese costo hundido que tu directorio mira con culpa es, en realidad, el único hardware que las fintech no pueden comprar sin dejar de ser lo que son.

Tenés miles de clientes. ¿Cuántos se sienten los únicos? Es una pregunta que la mayoría de los directores prefiere no responder un viernes por la tarde. Archivo.

Cuello de botella

El cuello de botella de tu negocio nunca fue tu gente. Fue la imposibilidad de "fotocopiar" el criterio de tu mejor vendedor. Tu “as” comercial sabe cuándo callar, cuándo presionar y qué fibra tocar.

Durante un siglo, ese saber estuvo atrapado en un solo cuerpo. Pero hoy, la tecnología permite embeber ese criterio en cada rincón de tu fuerza comercial, creando lo que llamo un Ace’s Army. No se trata de que la máquina hable con el cliente, sino de que la máquina prepare al humano para que, cuando hable, lo haga con la sabiduría del mejor de tu casa.

El diagnóstico de la industria suele culpar al mercado, hablando de "baja cultura aseguradora" o "falta de conciencia financiera". Es una forma cómoda de tercerizar la culpa. El problema no es que el cliente no entienda, es que nadie se sentó a mirarlo a él. Tu fuerza comercial no está vendiendo, está protegiéndose: el 91% de su tiempo se va en procesos, auditorías y burocracia. Solo el 9% se usa para generar ingresos.

Estamos ante un cambio de era. El Ingeniero Comercial ya no pregunta qué herramienta de IA comprar, sino qué negocio nuevo puede construir ahora que la intimidad es escalable. El yacimiento no está afuera, en los prospectos que todavía no te conocen, está adentro, en ese 84% que ya pasó tu compliance, ya te confió su plata y está esperando que alguien lo trate como a una persona y no como a una fila en una planilla.

El negocio

No se trata de despersonalizar el negocio. Es saturarlo con la persona que mejor sabe mirar. La cercanía no era el costo de la escala: era el plano de la escala, esperando una tecnología capaz de cargarlo. La guerra contra las billeteras se gana en el único terreno donde ellas no pueden pelear: el de la devoción.

Porque al final del día, la nueva definición de ganar es tener la cartera que no se puede comprar con medio punto más de tasa. Es lograr que ningún hombre, y ningún cliente, desaparezca en la muchedumbre.