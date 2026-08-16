Heath Ledger tenía testamento: ése no era el problema

Cuando Heath Ledger murió inesperadamente en 2008, a los 28 años, dejó una hija de apenas dos años y un testamento que no la mencionaba. Lo había firmado en 2003, antes del nacimiento de Matilda, y nunca llegó a actualizarlo. En esos cinco años no solo había cambiado su familia: también había cambiado de forma significativa su patrimonio .

Tras su muerte, se abrió la duda sobre qué ocurriría con la herencia . Finalmente, la familia de Ledger anunció que el patrimonio quedaría para Matilda, evitando así una disputa. El caso tuvo un desenlace razonable, pero deja una enseñanza importante: tener un testamento no significa necesariamente tener una planificación sucesoria actualizada.

Un testamento refleja una realidad determinada: quién integra la familia, qué bienes existen, cuál es el patrimonio y qué desea hacer una persona con él. Pero esa realidad cambia. Nacen hijos, hay matrimonios y divorcios, aparecen nuevos activos, se crean empresas, se venden otras y, en algunos casos, incluso cambia el país de residencia.

Por eso, la planificación patrimonial no debería pensarse como algo estático. Hay cambios que deberían llevar, al menos, a revisar lo planificado. No necesariamente para modificarlo, sino para confirmar que las decisiones tomadas años atrás siguen teniendo sentido en el presente.

Esto es especialmente importante cuando el patrimonio crece o se vuelve más complejo. Una estructura que podía ser adecuada cuando una persona tenía pocos activos puede dejar de serlo cuando incorpora inmuebles, inversiones, participaciones en empresas o bienes en distintas jurisdicciones.

En el caso de Ledger, además, que Matilda no estuviera mencionada en el testamento no implicaba necesariamente que quedara sin derechos sucesorios.

Lo mismo ocurre con los cambios familiares. El nacimiento de un hijo, un nuevo matrimonio, un divorcio o el fallecimiento de un beneficiario pueden alterar por completo las prioridades de una persona. Si esos cambios no se reflejan en los documentos sucesorios, se abre una distancia entre lo que probablemente se quiere que ocurra y lo que efectivamente quedó establecido.

En el caso de Ledger, además, que Matilda no estuviera mencionada en el testamento no implicaba necesariamente que quedara sin derechos sucesorios. Dependiendo de la legislación aplicable, un hijo nacido después de firmado un testamento puede contar igualmente con protección legal. Pero una buena planificación debe, justamente, reducir ese margen de incertidumbre.

Planificar no es sólo “intentar pagar menos impuestos”. También es evitar conflictos, dar claridad a los herederos y disminuir la posibilidad de que decisiones patrimoniales importantes terminen dependiendo de interpretaciones jurídicas, negociaciones familiares o resoluciones judiciales.

* Martín Litwak, abogado especialista en fiscalidad internacional y estructuras patrimoniales.