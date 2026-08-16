Inicio de semana con frío y lluvias en Mendoza: así estará el tiempo este lunes

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un lunes marcado por el frío y las precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En ese marco, se prevé una máxima de 8°C, mientras que la mínima será de 0°C en Malargüe. En el resto de la provincia, la mínima se situaría en 3°C.

Durante las primeras horas se prevén precipitaciones en el llano, principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur. Durante la mañana se extenderían hacia la zona centro y Gran Mendoza, especialmente hacia sus sectores sur y oeste, con probabilidad también en la zona Este. Por la tarde, las precipitaciones se generalizarían en el llano, aunque serían generalmente débiles y algo más moderadas hacia el Valle de Uco y la zona Sur. Esta situación se mantendría aproximadamente hasta las 19, con posterior continuidad de la nubosidad.

En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Sur débil desde las 6 en las zonas Sur, Norte, Este y Gran Mendoza, con continuidad hasta las 22. En la zona Este será moderado desde las 12, con velocidades de entre 35 y 40 km/h.