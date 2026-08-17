Cortaron una ruta nacional en Mendoza por trabajos de despeje de nieve

El Gobierno Provincial, a través de la subsecretaría de Infraestructura decidió interrumpir el tránsito en la Ruta Nacional 143 , en el tramo que une las localidades de Pareditas (San Carlos) y San Rafael.

La medida se adoptó con carácter preventivo a raíz de las recientes nevadas registradas en la zona de El Divisadero, con el objetivo de ejecutar tareas de limpieza, despeje y mantenimiento sobre la calzada, informaron.

Las labores se llevan adelante en forma coordinada con Gendarmería Nacional para asegurar la zona de trabajo y priorizar la integridad de los conductores.

Según agregaron desde el Gobierno Provincial, el corte total de circulación "resulta indispensable" para permitir la operatividad del equipamiento pesado en condiciones óptimas de seguridad.

Además, solicitaron a la población "evitar desplazamientos hacia la zona, respetar las indicaciones del personal desplegado en las rutas y consultar los canales oficiales antes de emprender viajes por los corredores del sur provincial".

Pronóstico de nevadas en el sur y bajas temperaturas

Este lunes, la temperatura en Mendoza registrará un notable descenso, con cielo mayormente nublado y frío durante toda la jornada. La mínima se situará en 2°, mientras que la máxima apenas alcanzará los 8°.

En el Gran Mendoza se anticipan lluvias y, a partir del mediodía, aumentarán las posibilidades de que las precipitaciones se mezclen con nieve, formando aguanieve. Las bajas temperaturas persistirán.

Caída de nieve en el sur provincial

El panorama más complicado se concentrará en el Valle de Uco y los departamentos del sur de Mendoza, donde el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevadas.

Según el organismo, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 25 centímetros durante todo el período de alerta. Estos valores podrían ser superados de manera localizada.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que por momentos las precipitaciones pueden presentarse como lluvia y nieve mezcladas. En las zonas de menor altura, en cambio, se espera que precipite principalmente en forma de lluvia.