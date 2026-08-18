Futuro del auto en Argentina: por qué el mercado cambió para siempre

El futuro del auto en Argentina ya empezó a cambiar. La llegada de nuevos modelos, el avance de marcas chinas, la expansión de híbridos y eléctricos y la apertura importadora están modificando la forma en que los consumidores piensan la compra de un vehículo.

El mercado automotor argentino atraviesa una profunda reconfiguración. Después de años de restricciones, falta de disponibilidad y precios distorsionados, la apertura importadora empezó a ampliar la oferta y a mostrar una comparación más directa con otros mercados.

La transformación no se limita a la llegada de nuevos modelos. También cambia la forma de decidir. El comprador argentino, históricamente muy atento a la marca, al diseño y al valor de reventa, empieza a mirar con más detalle variables como consumo, seguridad, equipamiento, financiación, postventa y tecnología.

En la entrevista con Future Talks , Augusto Brugo Marcó, referente del periodismo automotor , lo resumió con una frase: “El comprador argentino cambió su hábito de compra y se empezó a racionalizar”. Esa idea ayuda a entender el nuevo escenario: ya no alcanza con que un auto guste; también tiene que cerrar la ecuación de uso.

China aparece como uno de los grandes factores de cambio del mercado automotor . Sus fabricantes combinan escala, precios competitivos y una fuerte apuesta por vehículos electrificados. Pero su avance no debería leerse solo como una competencia por precio: también es una disputa por tecnología, diseño, autonomía, baterías y velocidad industrial.

Brugo Marcó contó en la entrevista una escena que ayuda a dimensionar el fenómeno. En una visita a una planta de BYD en China, preguntó cuántas unidades producía esa fábrica. La respuesta fue que esa planta, que no era de las principales, producía 600.000 autos por año: casi el tamaño completo del mercado argentino.

Esa escala permite entender por qué los autos chinos pueden llegar con fuerte equipamiento y precios agresivos. Pero el desafío no será únicamente vender. Será construir confianza.

“La postventa es lo que vas a tener”, advirtió Brugo Marcó. La frase funciona como una guía para el consumidor: antes de elegir una marca nueva, hay que mirar quién la respalda, qué red de talleres tiene, si habrá repuestos y cómo se sostendrá el valor del vehículo con el tiempo.

La oferta de autos chinos va creciendo en el mercado local y nuevas marcas están analizando comenzar a vender sus vehículos

Híbridos antes que eléctricos puros

Aunque los autos eléctricos ganan visibilidad, la transición argentina parece tener un paso intermedio: los híbridos. La explicación es simple: el país todavía no tiene una red de carga suficiente para que el eléctrico puro sea una solución masiva en todos los usos.

En la entrevista, Brugo Marcó planteó que “la hibridación es el futuro nuestro”, al menos en el corto plazo. En ciudad, los híbridos ofrecen una reducción importante del consumo, mientras que en ruta los vehículos a combustión todavía conservan ventajas prácticas.

El eléctrico puro, en cambio, puede ser una excelente opción para ciertos usuarios: personas que viven en grandes ciudades, tienen cochera o cargador propio y hacen recorridos diarios previsibles. En ese caso, el bajo costo de uso, la aceleración y el confort de marcha pueden hacer una diferencia.

Pero Argentina plantea un problema estructural: la distancia. La red de carga todavía no acompaña los viajes largos y la ruta sigue siendo el punto más difícil para los eléctricos. Por eso, el crecimiento probablemente sea gradual y combinado: combustión, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos convivirán durante varios años.

Pickups: el corazón industrial argentino también cambia

La Argentina tiene una fortaleza clara dentro de la industria automotriz: las pickups. No produce todo tipo de vehículos con la misma competitividad, pero sí tiene una especialización relevante en utilitarios, con producción local, autopartismo y exportación regional.

Brugo Marcó fue contundente: “Nosotros somos el cuarto país mundial en producción de pickups”. Ese dato muestra que el país tiene una posición importante en un segmento donde el trabajo, el campo, la minería, la energía y la logística demandan vehículos robustos.

Pero ese mundo también se está transformando. La hibridación empieza a llegar a las pickups fabricadas en Argentina y puede abrir un nuevo ciclo productivo. Ya no se trata solamente de motores diésel, potencia y capacidad de carga: también entran en juego consumo, emisiones, electrificación parcial y tecnología.

El cambio puede ser importante porque las pickups tienen ciclos de vida largos. Una nueva generación híbrida puede marcar la oferta de la próxima década y modificar la relación entre industria local, exportación y tecnología.

Las motos explican otra parte del mercado

Mientras el auto cambia por arriba, la moto crece por necesidad y por oportunidad. El avance de las motos en Argentina está vinculado con varios factores: apertura importadora, nuevos jugadores, financiación, precios más accesibles y una economía donde muchas personas no llegan al auto.

Brugo Marcó lo sintetizó así: la venta del mercado de motos es, en gran medida, “la moto de trabajo, de entrada de gama”. Esa moto se usa para delivery, reparto, traslados laborales y última milla.

El fenómeno muestra que la movilidad no puede pensarse solo desde el auto. También hay una economía urbana que se mueve sobre dos ruedas. Allí aparecen plataformas, comercios, trabajadores independientes, seguridad vial, seguros, financiamiento y nuevas marcas.

La moto se convirtió en una solución práctica para muchos argentinos: más accesible que un auto, útil para trabajar y rápida para moverse en ciudades congestionadas. Pero también abre debates sobre siniestralidad, regulación, equipamiento, profesionalización y transición hacia modelos eléctricos.

Nuevas imágenes del Honda EV FUN Concept, la moto eléctrica naked de la marca Honda

Comprar mejor en un mercado más complejo

El nuevo mercado trae oportunidades, pero también exige más información. Hay más marcas, más modelos, más tecnologías y más promesas. Por eso, la pregunta que dejó Brugo Marcó funciona como consejo final: antes de comprar, hay que preguntarse para qué se necesita el auto.

Esa pregunta parece simple, pero ordena casi todo. No necesita lo mismo quien vive en una ciudad y hace recorridos cortos que quien viaja todos los fines de semana. No necesita lo mismo una familia que un usuario que trabaja con el vehículo. No mira lo mismo quien va a cambiar el auto en dos años que quien lo quiere conservar una década.

La compra seguirá teniendo una dimensión emocional. El diseño, la marca y el deseo importan. Pero el nuevo escenario obliga a sumar una mirada más racional: postventa, valor de reventa, red de concesionarios, costos de uso, consumo, tecnología y respaldo de marca.

El futuro del mercado automotor argentino será más abierto, más tecnológico y más diverso. Pero también será un mercado donde la confianza, la postventa y el uso real del vehículo pesarán tanto como el precio de venta.