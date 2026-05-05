Los autos chinos que ganan terreno en Argentina

Son más baratos y están en todas partes: los autos chinos que pisan fuerte en Argentina. El boom de los autos chinos ya se siente.

El cambio ya se nota. En Argentina, los autos chinos ganan terreno con precios más bajos, mejor equipamiento y tecnología actual. Varias marcas del gigante asiático avanzan en el mercado local con modelos que compiten de igual a igual con opciones tradicionales y captan la atención de nuevos compradores.

Autos chinos en Argentina Uno de los casos más llamativos es JMEV Easy 3. Se trata del eléctrico más accesible del mercado local, con un precio cercano a los 18.900 dólares. Su valor en pesos ronda los 27 millones según el tipo de cambio oficial. Es un auto urbano, chico y pensado para trayectos diarios con bajo costo de uso.

autochino

Otro modelo que gana presencia es el JAC S2. Con un precio cercano a los 19.900 dólares, se posiciona entre los SUV más económicos del país. La marca JAC es importada por el grupo Sideco y suma equipamiento completo en seguridad y confort para su segmento, lo que explica su crecimiento en ventas.