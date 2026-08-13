Según la inteligencia artificial, estas son las 3 carreras con más futuro

Las carreras vinculadas a la inteligencia artificial, la ciencia de datos y las ciencias de la salud se perfilan como las de mayor demanda futura.

La inteligencia artificial identificó tres áreas que podrían tener una alta demanda de profesionales en los próximos años.

La tecnología nos plantea un nuevo panorama laboral donde todo está atravesado por la incertidumbre. Algunas carreras clásicas pierden protagonismo mientras aparecen nuevos oficios y profesiones ligadas al desarrollo de nuevos puestos de trabajo. Por eso, le consultamos a la inteligencia artificial cuáles son las carreras que considera que tendrán mayor demanda en el futuro.

La respuesta de los modelos de IA va en tres direcciones: tecnología, salud y análisis de información. Si bien ninguna profesión garantiza por sí sola una salida laboral, estas áreas presentan buenas perspectivas de crecimiento y podrían tener un papel importante en el mercado laboral de los próximos años.

Ingeniería en Inteligencia Artificial Las carreras ligadas a la inteligencia artificial se presentan como algunas de las profesiones con mayor proyección debido al crecimiento de esta tecnología. Las empresas utilizan cada vez más herramientas basadas en IA para automatizar tareas, analizar información y desarrollar nuevos productos y servicios.

Los profesionales formados en este campo pueden trabajar en el desarrollo de sistemas inteligentes, aprendizaje automático, robótica y automatización de procesos, entre otras áreas que están ganando protagonismo.

Tecnología, ciencia de datos y salud aparecen entre los sectores con mejores perspectivas de crecimiento. Foto: Archivo Ciencia de Datos Otra de las carreras que tendrá una gran importancia en los próximos años es Ciencia de Datos. El crecimiento de la cantidad de información que generan las empresas hace que los profesionales capaces de analizar e interpretar esos datos sean cada vez más necesarios.