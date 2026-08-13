Según la inteligencia artificial, estas son las 3 carreras con más futuro
Las carreras vinculadas a la inteligencia artificial, la ciencia de datos y las ciencias de la salud se perfilan como las de mayor demanda futura.
La tecnología nos plantea un nuevo panorama laboral donde todo está atravesado por la incertidumbre. Algunas carreras clásicas pierden protagonismo mientras aparecen nuevos oficios y profesiones ligadas al desarrollo de nuevos puestos de trabajo. Por eso, le consultamos a la inteligencia artificial cuáles son las carreras que considera que tendrán mayor demanda en el futuro.
La respuesta de los modelos de IA va en tres direcciones: tecnología, salud y análisis de información. Si bien ninguna profesión garantiza por sí sola una salida laboral, estas áreas presentan buenas perspectivas de crecimiento y podrían tener un papel importante en el mercado laboral de los próximos años.
Ingeniería en Inteligencia Artificial
Las carreras ligadas a la inteligencia artificial se presentan como algunas de las profesiones con mayor proyección debido al crecimiento de esta tecnología. Las empresas utilizan cada vez más herramientas basadas en IA para automatizar tareas, analizar información y desarrollar nuevos productos y servicios.
Los profesionales formados en este campo pueden trabajar en el desarrollo de sistemas inteligentes, aprendizaje automático, robótica y automatización de procesos, entre otras áreas que están ganando protagonismo.
Ciencia de Datos
Otra de las carreras que tendrá una gran importancia en los próximos años es Ciencia de Datos. El crecimiento de la cantidad de información que generan las empresas hace que los profesionales capaces de analizar e interpretar esos datos sean cada vez más necesarios.
Esta carrera combina conocimientos de matemática, estadística y programación para transformar grandes cantidades de información en datos útiles para la toma de decisiones. Por eso, sus profesionales pueden desempeñarse en sectores muy diferentes, como tecnología, finanzas, comercio y marketing.
Ciencias de la Salud
La tercera opción está relacionada con las ciencias de la salud, un sector que mantiene una demanda constante de profesionales. El envejecimiento de la población y los avances en medicina y tecnología generan nuevas necesidades y especializaciones.
Además de las carreras tradicionales como Medicina y Enfermería, en este sector también aparecen oportunidades vinculadas con la biotecnología, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud.
¿Qué tener en cuenta antes de elegir una carrera?
Aunque la inteligencia artificial puede detectar algunas tendencias del mercado laboral, la elección de una profesión no debería basarse únicamente en su posible salida laboral. También es fundamental tener en cuenta los intereses personales, las habilidades y el tipo de trabajo que cada persona desea realizar.