Paso a Chile: las autoridades esperan que crucen 3.000 camiones en tres días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor reabre este martes después de 34 días de cierre, el más prolongado en la historia reciente del corredor bioceánico, superando los 26 días registrados en el invierno de 2023.

La reapertura es parcial y exclusiva para el transporte de carga: turistas, vehículos particulares y colectivos deberán esperar a que las autoridades de ambos países confirmen en "una fecha oportuna" las condiciones para su habilitación.

Si la ventana climática lo permite y los camiones pueden hacer los papeles administrativos sin inconvenientes, las autoridades estiman que en tres días podrán cruzar a Chile 3.000 camiones.

Los camiones varados en Mendoza esperan hace más de un mes que abran el paso a Chile.

"En la ruta hay que tener en cuenta las condiciones y el tiempo. A primera hora de la mañana y a la tarde hace mucho frío y se congela la ruta. De todas formas como estará desocupada, entendemos que el tránsito será más fluido", dijo a MDZ el comisario Pablo Quiroga, jefe de Policía Departamental del Corredor Internacional.

El operativo contempla cinco días de movimiento de camiones en un solo sentido de circulación. Del martes 18 al jueves 20 de agosto, los vehículos de carga circularán desde Argentina hacia Chile hasta Guardia Vieja, en horario de 9 a 21 horas.

El viernes 21 y el sábado 22, el flujo se invertirá: los camiones del lado chileno podrán ingresar a Argentina hasta Uspallata. La coordinación es binacional e involucra al Comité del Sistema Cristo Redentor de ambos países.

El número de camiones acumulados es significativo. Al momento del anuncio, las autoridades estimaban más de 1.300 unidades esperando cruzar desde territorio argentino estacionadas en distintos puntos de la provincia. El comisario Pablo Quiroga detalló la distribución:

580 camiones en Uspallata,

en Uspallata, 220 en la estación Eloy Guerrero de la zona este

100 en la Axion

120 en Cáceres,

140 en la Ruta 7,

27 en Las Catitas,

10 en La Paz,

40 en La Dormida

22 en Desaguadero.

"A primera hora desde el pulmón del ACI van a salir 250 camiones que están varados hace 30 días. Estos camiones tienen los papeles de aduana. Irán circulando por alta montaña en tandas de unos camiones", explicó Quiroga.

WALTER MORENO - MDZ

A los más de 1.300 camiones estacionados en distintos puntos, hay que sumar las unidades que están cargados en galpones de transportes mendocinos y que desde anoche se están movilizando hasta la ruta 84 para sumarse a la fila en la zona de la destilería para subir hasta Uspallata. Por lo tanto, esperan que en el aparcamiento sea una constante la cifra de 580 camiones estacionados.

Operativo de seguridad

El operativo de seguridad en alta montaña se repartió entre varias fuerzas. Gendarmería Nacional -con el Comandante Principal Nelson Zarza al frente- tendrá a cargo los puntos de Punta de Vacas, Horcones y Las Cuevas. La Guardia Urbana Municipal, organizada por Pablo Tijeras, controlará Penitentes.

En tanto, la Policía de Mendoza cubrirá Los Puquios hasta Puente del Inca. Y desde Luján hasta Uspallata operarán conjuntamente tránsito de Luján, GUM, Gendarmería, Policía de Mendoza y Policía Vial. El objetivo es que los camiones circulen por un solo carril.

Las máquinas de Vialidad han trabajado para despejar la ruta 7. Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata

Alta montaña sin turistas

Aunque en un principio, las autoridades autorizaron el tránsito interno y para turistas en alta montaña hasta Punte del Inca, tras una reunión general ayer en la tarde decidieron habilitar la llegada de turistas solo hasta Uspallata para preservar la seguridad de los visitantes.

"En el caso de que se decida abrir el tránsito interno, dispondremos controles específicos y los vehículos de los turistas no podrán estacionarse en las banquinas. Es muy probable queban ocupar de forma obligatoria los estacionamientos de los centros de esquí y parques de nieve", detalló el comisario.

Penitentes Marcos Garcia / MDZ

Protesta y posible corte

En Chile hay unos 800 camiones varados y organizan una protesta para este mediodía si las autoridades no habilitan la circulación en ambos sentidos.

La idea de los camioneros es bloquear la salida de la aduana en Chile y de esta forma impedir de los rodados circules por las rutas chilenas.