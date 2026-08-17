Reapertura del Paso Cristo Redentor: ya comenzó la movilización de camiones

Luego de que el intenso temporal de nieve provocara el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor durante más de un mes , este lunes la Dirección de Asuntos de Fronteras confirmó que a partir de este martes el cruce fronterizo volverá a estar habilitado. Tal como se había adelantado, en principio la medida será sólo para transporte de cargas. La decisión llega luego de que durante las últimas horas mejoraran las condiciones meteorológicas en alta montaña.

La resolución de las autoridades llegó apenas una semana después de que la Asociación de Propietarios de Camioneros de Mendoza (Aprocam) emitieran un comunicado exigiendo la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor. El comunicado exponía la "preocupación" porque -según lo expresado en el escrito- Gendarmería no permitía el paso de vehículos hacia sectores ubicados "más arriba". Para Aprocam, en aquel entonces las condiciones ya permitían "una apertura inmediata del túnel" .

De acuerdo a lo comunicado este lunes, el cruce fronterizo volverá a habilitarse este martes 18 de agosto y funcionará inicialmente de manera exclusiva para el transporte internacional de cargas. El horario establecido será de 9.00 a 21.00 en Argentina y de 8.00 a 20.00 en Chile, mientras que durante los primeros días habrá una logística especial para ordenar el movimiento de los camiones.

Durante los primeros tres días, el tránsito tendrá un único sentido. Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto estará habilitada la circulación de camiones desde Argentina hacia Chile. Teniendo en cuenta ese esquema, el grupo de autoridades que se encuentra trabajando en la definición del operativo anticiparon que el principal objetivo será avanzar con la salida de los camiones argentinos hacia Chile.

En ese sentido, fuentes oficiales resaltaron que el operativo tendrá que desarrollarse de manera progresiva debido a la cantidad de vehículos acumulados y a las condiciones que todavía presenta el corredor. Así, la prioridad la tendran los camiones que ya se encuentren documentados en la playa de estacionamiento del ACI Uspallata. Para ello, a partir de las 13 de este lunes fueron varios los transportistas que comenzaron a ingresar para llevar a cabo la tramitación correspondiente.

Osvaldo Valle

Mienteras se llevan adelante las tareas burocráticas, Vialidad Nacional continúa despejando la Ruta Nacional N°7 hasta la boca del túnel internacional. Las tareas buscan garantizar que los camiones puedan avanzar desde Uspallata hacia el sector fronterizo y alcanzar el túnel con condiciones de circulación seguras.

Cómo será la circulación durante los primeros días

El horario de funcionamiento será de 9.00 a 21.00 horas del lado argentino y de 8.00 a 20.00 horas del lado chileno. En esa franja horaria el esquema previsto contempla que martes, miércoles y jueves sean los días asignados para el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado será el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina.

Cabe resaltar que los vehículos deberán contar obligatoriamente con cadenas.

Qué pasará con el resto de los vehículos

Durante los primeros días de reapertura, tal como se indicó, el cruce fronterizo sólo estará habilitado para camiones. En cuanto al tránsito particular, las autoridades advirtieron que quienes circulen por la zona deberán contemplar posibles demoras cuando la reapertura esté habilitada para todo tipo de vehículos.

Además, el tránsito de turismo interno tendrá una restricción: los vehículos podrán circular únicamente hasta Los Puquios, por lo que no podrán avanzar hasta el sector del túnel internacional.

El comunicado oficial