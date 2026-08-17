Reapertura del Paso Cristo Redentor: qué pasará con el turismo en alta montaña

Luego de varios días en los que las expectativas estaban puestas en el inminente anuncio de la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor , finalmente este lunes las autoridades oficializaron que el cruce fronterizo abrirá a partir de este martes, 34 días después de que el intenso temporal de nieve en alta montaña obligara a su cierre.

En ese sentido, las autoridades del Sistema Integrado comunicaron que, inicialmente, la circulación estará habilitada exclusivamente para transportes de cargas. De acuerdo al comunicado oficial, durante los primeros tres días el tránsito tendrá un único sentido. Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto estará habilitada la circulación de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado será el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina.

El horario de funcionamiento será de 9.00 a 21.00 horas del lado argentino y de 8.00 a 20.00 horas del lado chileno.

Inicialmente las autoridades habían indicado que el tránsito de vehículos de turismo interno sólo podrían circular hasta Los Puquios, por lo que no podrán avanzar hasta el sector del túnel internacional.

Sin embargo, tras una reunión llevada a cabo durante horas de la tarde de este lunes esa iniciativa se modificó. Pese a los reclamos de los prestadores de servicios, quienes se encargan de tomar las decisiones resolvieron que los vehículos solo puedan acceder hasta Uspallata.

La medida responde al intenso operativo de normalización del tránsito de los camiones que están varados en la zona. Cabe recordar que son más de 1.500 los vehículos de cargas que se acumularon del lado argentino durante los días en los que el Paso Internacional Cristo Redentor permaneció cerrado. De este modo, ante el movimiento que se registrará, las autoridades dispusieron restringir aún más el acceso a otro tipo de vehículos. La finalidad, aseguran, es preservar la seguridad, tanto de turistas como de transportistas.

Este lunes comenzó el operativo para movilizar a los camiones

El operativo tendrá que desarrollarse de manera progresiva debido a la cantidad de vehículos acumulados y a las condiciones que todavía presenta el corredor. Así, la prioridad la tendrán los camiones que ya se encuentren documentados en la playa de estacionamiento del ACI Uspallata. Para ello, a partir de las 13 de este lunes fueron varios los transportistas que comenzaron a ingresar para llevar a cabo la tramitación correspondiente.

Así, se hicieron ingresar a los camiones que se encontraban en el pulmón de aparcamiento de la estación YPF. En ese marco, Gendarmería montó una cápsula de seguridad hacia la zona de Punta de Vacas, donde los vehículos aparcarán durante las primeras horas del día martes, hasta llegar a la boca del túnel internacional.

Osvaldo Valle

Además, se inició el operativo de traslado de camiones desde Luján de Cuyo hacia la ACI Uspallata o, en caso de ser necesario, hacia la zona de aparcamiento.

Mientras se llevan adelante las tareas burocráticas, Vialidad Nacional continúa despejando la Ruta Nacional N°7 hasta la boca del túnel internacional. Las tareas buscan garantizar que los camiones puedan avanzar desde Uspallata hacia el sector fronterizo y alcanzar el túnel con condiciones de circulación seguras.