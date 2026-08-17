En Malargüe sigue nevando: así se ve el sur mendocino

Las intensas nevadas continúan en Malargüe, donde el paisaje se viste totalmente de blanco. Muchos aprovechan para disfrutar de la nieve.

Mientras en el Paso Internacional Cristo Redentor se ultiman los detalles para poder llevar a cabo la reapertura del cruce fronterizo, anunciado para este martes 18 de agosto, en alta montaña y distintos sectores del territorio provincial continúan las nevadas. Malargüe es una de las localidades en las que las precipitaciones continúan.

En Malargüe muchos disfrutan de la nieve Una de las zonas en las que las precipitaciones continúan es el departamento de Malargüe. Lejos de las colas de camiones que ingresan a la ACI Uspallata para realizar los trámites correspondientes para estar habilitados y así poder cruzar a Chile, en el sur provincial los copos de nieve siguen vistiendo de blanco todo el suelo malargüino, donde los ciudadanos aprovechan para realizar actividades recreativas.

Gentileza Trineos y animales jugando quedaron registrados en distintas postales que reflejan cómo es la realidad en las zonas alcanzadas por las precipitaciones.

Malargüe se viste de blanco. Gentileza Este martes quedará habilitado el Paso Internacional Cristo Redentor Cabe recordar que este lunes las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor anunciaron que a partir del martes el cruce fronterizo quedará habilitado para el transporte de cargas. Según la información oficial, el cronograma contempla que martes, miércoles y jueves sean los días asignados para el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado será el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina.

El horario de funcionamiento será de 9.00 a 21.00 horas del lado argentino y de 8.00 a 20.00 horas del lado chileno.