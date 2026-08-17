Trasladan leones y tigres del Zoológico de Luján a santuarios internacionales

La organización internacional de bienestar animal Four Paws puso en marcha un operativo para trasladar a 30 leones y tigres que permanecen en el antiguo Zoológico de Luján , cerrado desde 2020. Los animales serán enviados a santuarios especializados ubicados en Sudáfrica y Estados Unidos.

Veterinarios y especialistas en fauna silvestre de Four Paws trabajan desde hace varios días en las instalaciones del Zoológico de Luján, ubicado a 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires. La organización calificó la intervención como “una de las mayores operaciones internacionales de rescate de grandes felinos” de su historia.

El objetivo del rescate de grandes felinos es trasladar a los 30 animales desde el antiguo zoológico hacia centros especializados donde puedan recibir atención veterinaria y cuidados de por vida. Fuentes de Four Paws informaron a EFE que el equipo preparó y cargó “con esmero” a los leones y tigres para afrontar el transporte.

El procedimiento utilizado para colocar a los grandes felinos en las jaulas de transporte dependió de cada animal. Según informó Four Paws, algunos ingresaron voluntariamente después de haber recibido un entrenamiento especializado destinado a facilitar esa instancia del operativo.

En otros casos fue necesario aplicar sedación. “Mientras que algunos animales entraron voluntariamente en sus jaulas de transporte tras un entrenamiento especializado, a otros se les administró sedación de forma segura y se les trasladó a sus jaulas bajo supervisión veterinaria”, explicaron desde la organización.

El destino de los animales estará dividido entre dos santuarios internacionales. La mitad de los grandes felinos, nueve tigres y seis leones, será trasladada al Lionsrock Big Cat Sanctuary, que Four Paws posee en Sudáfrica.

Quince grandes felinos serán trasladados a Sudáfrica

En Lionsrock Big Cat Sanctuary, los nueve tigres y seis leones vivirán en un entorno que la organización considera adecuado para su especie. Además, recibirán atención especializada y cuidados permanentes.

EFE

“Allí vivirán en un entorno adecuado para su especie y recibirán atención especializada y cuidados de por vida”, informó Four Paws sobre las condiciones previstas para los animales que serán enviados a Sudáfrica.

Los otros 15 grandes felinos tendrán como destino Estados Unidos. Se trata de ocho tigres y siete leones que serán trasladados a The Wild Animal Sanctuary (TWAS), ubicado en Colorado. Según la información suministrada, allí también recibirán atención veterinaria especializada y vivirán en ambientes adecuados para su especie.

Las condiciones de los animales del Zoológico de Luján

Four Paws señaló que muchos de los leones y tigres involucrados en el operativo pasaron años bajo condiciones de cautiverio que la organización considera inadecuadas. Algunos presentan enfermedades crónicas, dificultades de movilidad y otras secuelas vinculadas con esas condiciones.

La entidad sostuvo que las características actuales del antiguo zoológico tampoco permiten ofrecer una respuesta permanente para los animales. “Las limitaciones estructurales del Zoológico de Luján impiden brindar una solución sostenible de bienestar a largo plazo para todos los grandes felinos”, explicó Four Paws.

El Zoológico de Luján se encuentra cerrado desde 2020. El actual operativo busca que los 30 leones y tigres que permanecen allí sean distribuidos en dos instalaciones especializadas: 15 animales viajarán a Sudáfrica y otros 15 serán trasladados a Estados Unidos.

Four Paws ya había trasladado otros animales de Luján

La intervención actual tiene un antecedente reciente en el mismo establecimiento. En noviembre pasado, Four Paws rescató del Zoológico de Luján a dos osos pardos y una tigresa.

En aquella oportunidad, los osos pardos fueron trasladados al Bear Sanctuary Belitsa, ubicado en Bulgaria, mientras que la tigresa fue enviada al Felida Big Cat Sanctuary, en Países Bajos.

Con el nuevo operativo, la organización avanza ahora en el traslado de otros 30 animales. El grupo está integrado por 17 tigres y 13 leones: nueve tigres y seis leones tienen como destino Sudáfrica, mientras que ocho tigres y siete leones serán enviados a Colorado, Estados Unidos.

La información proporcionada no precisa las fechas exactas de salida y llegada de los animales ni los detalles de los trayectos internacionales previstos. Tampoco especifica cuánto tiempo demandará completar la totalidad del operativo.