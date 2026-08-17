Cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

El feriado nacional de este lunes 17 de agosto marca una pausa en el calendario laboral argentino y permite disfrutar de un fin de semana largo de tres días. La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fallecido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

A partir de ahora, quienes estén esperando el próximo descanso deberán tener un poco de paciencia: septiembre no tendrá feriados nacionales y el siguiente llegará recién en octubre. De todas formas, algunos sectores sí tendrán descanso en septiembre como los maestros el 11/9 y los estudiantes el 21/9.

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Al caer lunes, la fecha permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

De esta manera, entre el descanso de agosto y el próximo feriado habrá varias semanas de actividad laboral sin feriados nacionales.

Qué feriados quedan hasta fin de año

Después del 17 de agosto, todavía quedan cuatro feriados nacionales en el calendario de 2026:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Será fin de semana largo.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Será fin de semana largo. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre. También formará un fin de semana largo.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre. También formará un fin de semana largo. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así, el próximo gran descanso para los argentinos será el fin de semana largo de octubre. Luego, noviembre volverá a ofrecer tres días consecutivos de descanso y diciembre concentrará las últimas fechas festivas del año.

Con el feriado de San Martín ya transcurrido, agosto termina sin nuevas jornadas de descanso nacional y septiembre será un mes completo sin feriados nacionales. La atención estará puesta entonces en octubre, cuando el calendario volverá a ofrecer un fin de semana largo.

Para quienes planean viajes o escapadas, el lunes 12 de octubre aparece como la próxima oportunidad de organizar una salida de tres días sin necesidad de pedir un día adicional de vacaciones.