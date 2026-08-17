Netflix tiene la mejor miniserie de cuatro capítulos para ver completa este feriado

Disponible en Netflix, Adolescencia tiene cuatro episodios y sigue a una familia sacudida cuando su hijo de 13 años es acusado de asesinar a una compañera suya.

Un feriado abre la posibilidad de dejar de lado las series interminables y apostar por una historia que pueda completarse en el día. Entre las opciones disponibles en Netflix Argentina aparece Adolescencia, un drama británico de cuatro episodios que combina una investigación criminal con el derrumbe emocional de una familia común.

La miniserie disponible en Netflix comienza cuando la policía irrumpe en la casa de los Miller y detiene a Jamie, un adolescente de 13 años acusado de asesinar a una compañera de escuela. A partir de ese momento, el relato no se limita a descubrir qué ocurrió: también observa las consecuencias sobre sus padres, los investigadores y la psicóloga encargada de entrevistarlo. La plataforma la clasifica para mayores de 16 años y confirma que sus cuatro capítulos permanecen dentro del catálogo argentino. La historia es ficticia, aunque sus creadores tomaron como punto de partida noticias sobre jóvenes involucrados en ataques con armas blancas.

Una investigación que cambia de perspectiva Cada episodio modifica el punto de observación. El primero acompaña la detención y el interrogatorio inicial; el segundo traslada la investigación a la escuela; el tercero se concentra en un encuentro entre Jamie y la psicóloga Briony Ariston; y el cierre regresa al hogar de los Miller para mostrar cómo la acusación alteró su vida cotidiana. La serie evita apoyarse únicamente en la búsqueda del culpable. En cambio, utiliza el caso para explorar las presiones que atraviesan los adolescentes, la distancia generacional y las conversaciones que se desarrollan en códigos digitales difíciles de interpretar para los adultos.

La serie "Adolescencia" llega a las escuelas porteñas para abrir debates sobre la realidad juvenil. Foto: Netflix El rasgo formal que distingue a Adolescencia es que cada capítulo fue filmado como un único plano secuencia. No hay cortes visibles ni montajes que interrumpan la acción: la cámara acompaña a los personajes por habitaciones, pasillos, calles, vehículos y edificios durante casi una hora. El director Philip Barantini y su equipo diseñaron complejas coreografías para transferir el equipo entre distintos operadores sin detener la grabación. La técnica obliga a sostener la interpretación, los movimientos y los diálogos con precisión. También genera una sensación de tiempo real que mantiene la tensión incluso durante los silencios y las conversaciones aparentemente menores.

El reparto y los reconocimientos de Adolescencia Stephen Graham, además de interpretar a Eddie, el padre de Jamie, creó y escribió la serie junto con Jack Thorne. El joven Owen Cooper encarna al adolescente acusado, mientras que Ashley Walters interpreta al detective Luke Bascombe y Erin Doherty a la psicóloga Briony. El elenco se completa con Christine Tremarco, Faye Marsay, Mark Stanley y Jo Hartley. Las actuaciones funcionan sin la protección habitual del montaje: cada escena debe desarrollarse de principio a fin y cualquier falla obliga a comenzar nuevamente la toma.