Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 17 de agosto y qué pasa con el precio por el feriado

El feriado nacional deja sin cambios al dólar: Banco Nación conserva el cierre oficial del viernes de $1.460 para la compra y de $1.510 para la venta al público

El dólar comenzó la semana sin una nueva rueda de operaciones. El feriado nacional de este lunes 17 de agosto mantiene cerrados los bancos y el mercado cambiario, por lo que las pizarras conservan los últimos valores publicados antes del fin de semana largo. La referencia minorista sigue siendo el cierre del viernes.

Según la cotización informada por el Banco Nación, el dólar billete quedó en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, con actualización del viernes 14 de agosto a las 17:08. Esos son los precios que permanecen visibles durante el feriado: el primero corresponde al monto que paga la entidad por cada dólar y el segundo, al importe que debe desembolsar el cliente para adquirirlo. No se trata de una nueva cotización del lunes, sino del último registro oficial disponible. Al no funcionar el mercado, tampoco existe una referencia que permita hablar de una suba o una baja durante la jornada.

Cuánto cuesta comprar dólares durante el feriado La diferencia entre ambas puntas es de $50. En términos prácticos, una persona que quisiera comprar US$100 debería destinar $151.000 si la operación tomara el valor vendedor del Banco Nación, mientras que recibiría $146.000 al vender la misma cantidad. Para adquirir US$500 serían necesarios $755.000, sin considerar percepciones ni posibles cargos particulares. Las cuentas permiten dimensionar el precio minorista, aunque la cotización efectiva puede variar entre entidades y canales. Antes de confirmar cualquier movimiento, conviene revisar el valor exhibido por el banco del usuario y no asumir que todas las instituciones aplican exactamente la misma tarifa.

Alf Ponce Mercado / MDZ Para los consumos con tarjeta en moneda extranjera que se cancelan en pesos, el cálculo es diferente. ARCA mantiene una percepción del 30% a cuenta de los impuestos a las Ganancias o sobre los Bienes Personales. Si se toma como base la venta del Banco Nación de $1.510, el denominado dólar tarjeta alcanza un valor orientativo de $1.963. De esta manera, un consumo de US$100 equivaldría a $196.300. La percepción puede computarse o solicitarse en devolución según la situación tributaria de cada persona, por lo que no necesariamente representa un costo definitivo en todos los casos.

Qué ocurre con los pagos y operaciones digitales El Banco Central establece que, cuando un consumo en moneda extranjera se paga durante un día inhábil mediante home banking, banca móvil o cajero automático, se utiliza el tipo de cambio vendedor del día hábil inmediato anterior. En esta oportunidad, la referencia corresponde al viernes 14.