Wall Street: las acciones caen, los bonos operan mixtos y el riesgo país arriba de los 470 puntos

Los bonos operan con resultados dispares en Wall Street y el riesgo país se ubica por encima de 470 puntos.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Los activos argentinos encaran la última rueda en Wall Street con tendencia a la baja. Los bonos alternan subas y bajas, mientras que las acciones reflejan un rojo generalizado. El riesgo país se ubica por encima de los 470 puntos básicos.

La deuda soberana se mueve mixta en Nueva York, a la baja tracciona el título del Global 2046 (-0,3%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan con mayorías de subas.

El riesgo país se ubica en 472 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías en rojo, la principal caída la refleja el ADR de Globant (-5,6%).