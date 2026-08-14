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Wall Street: las acciones caen, los bonos operan mixtos y el riesgo país arriba de los 470 puntos

Los bonos operan con resultados dispares en Wall Street y el riesgo país se ubica por encima de 470 puntos.

MDZ Dinero

bolsa de valores BONOS WALL STREET (10)
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Los activos argentinos encaran la última rueda en Wall Street con tendencia a la baja. Los bonos alternan subas y bajas, mientras que las acciones reflejan un rojo generalizado. El riesgo país se ubica por encima de los 470 puntos básicos.

La deuda soberana se mueve mixta en Nueva York, a la baja tracciona el título del Global 2046 (-0,3%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan con mayorías de subas.

El riesgo país se ubica en 472 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías en rojo, la principal caída la refleja el ADR de Globant (-5,6%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.515 en la pizarra del Banco Nación.

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