Wall Street: las acciones argentinas caen, los bonos operan mixtos y el riesgo país arriba de 460 puntos

La deuda soberana en dólares muestra movimientos mixtos en Wall Street, mientras que los ADRs operan a la baja.

Los activos argentinos se mueven con tendencia bajista en Wall Street en la rueda de este jueves. El riesgo país comprime algunas unidades, pero se mantiene por encima de los 460 puntos básicos. El Merval opera con tendencia bajista.

La deuda soberana en dólares se mueve mixta en Nueva York, el título que más retrocede es el Global 2029 (-0,7%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan con mayorías en subas.

El riesgo país se ubica en 467 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,9%. Las acciones del panel líder caen hasta 1,9%, como el caso de Cresud.

Los papeles que cotizan en Wall Street operan con mayorías en rojo. La mayor baja la registra el ADR de Supervielle (-2%).