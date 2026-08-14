El dólar bajó en la previa del fin de semana largo y toca el mínimo de las últimas semanas

El dólar oficial volvió a bajar este viernes. El dólar blue se mantuvo estable. Así quedaron las cotizaciones hoy.

En un viernes marcado por el dato económico que se conoció el día jueves por parte del Indec respecto de la inflación de julio, el dólar se mantuvo controlado y casi sin movimientos. Fue después del mediodía cuando se registró una baja. Se vienen tres días sin mercados por el fin de semana largo.

El dólar oficial minorista quedó este viernes en $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una baja de cinco pesos respecto del cierre del día jueves. La variación descendiente es del 0,3% en el billete que se vende en el Banco Nación.

De esta forma, el minorista regresó a un mínimo histórico que no registraba desde fines de julio.

Por su parte, el dólar blue se quedó quieto y no registró movimientos este viernes en el cierre de una nueva semana. El paralelo venía con intensas subas y bajas, pero este viernes se mantuvo en calma y cerró a $1520 para la compra y $1540 para la venta, al igual que el jueves.

Sin cotización del dólar ni bancos hasta el martes Con motivo del feriado por el 17 de agosto, día en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, el próximo lunes no habrá actividades bancarias ni en los mercados.