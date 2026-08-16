Cómo funcionarán los comercios del centro mendocino con el feriado del lunes

Este próximo lunes se conmemora en todo el país el paso a la inmortalidad del General José de San Martín , por lo que ese día será feriado en todo el territorio nacional. En ese contexto, los negocios del centro mendocino definen si abrirán sus puertas durante esta jornada.

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informaron que, según un relevamiento realizado entre los comercios, la decisión de levantar las persianas se encuentra dividida entre los comerciantes.

Es por ello que el próximo lunes habrá algunos negocios funcionando con normalidad, mientras que otros decidirán tomarse el descanso que establece el calendario. Sin embargo, desde Cecitys notificaron que el sector turístico mantendrá una actividad normal y respetará sus horarios habituales de atención.

Desde la cámara también informaron que continuarán realizando un relevamiento continuo de la situación para poder informar acerca de cómo se desarrollará la actividad el próximo lunes.

Este lunes 17 de agosto se conmemora en toda la República Argentina el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, quien murió en 1850 en la localidad francesa de Boulogne Sur Mer.

El feriado, instituido en 1933 durante la presidencia de Agustín P. Justo, coincide este año con el día lunes, por lo que se espera que haya movimiento turístico debido al fin de semana largo.

Cecitys ya había alentado a los comercios a abrir en feriado

El sábado 25 de julio fue feriado en Mendoza debido a la celebración del Santo Patrono Santiago, protector de la Provincia. En esa oportunidad, desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza habían alentado a los comercios a abrir sus puertas con normalidad para ese día.

“Abrir las puertas es una forma de fortalecer el comercio local y contribuir a una ciudad más activa, dinámica y atractiva durante el feriado”, expresó en su momento Cecitys en un comunicado.