Este lunes definirán si se reabre el Paso Internacional Criso Redentor: cómo sería la circulación

Luego de más de un mes desde que se produjera el cierre, la Dirección de Asuntos de Fronteras confirmará este lunes si están dadas las condiciones para habilitar el Sistema Integrado Cristo Redentor . La decisión llegaría en horas del mediodía. También anticiparon cómo será la circulación durante los primeros días. En principio, la apertura sólo será para camiones.

En ese marco, en caso de concretarse la habilitación, las autoridades ya definieron un esquema especial para ordenar el tránsito durante los primeros días de funcionamiento. La logística estará diferenciada según el sentido de circulación de los camiones y se mantendrá el horario invernal.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, durante esta primera etapa los camiones circularán de manera diferenciada según el sentido del viaje. Así, el esquema previsto contempla que martes, miércoles y jueves sean los días asignados para el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábados será el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina.

Además, se notificó que el horario será el correspondiente al esquema invernal: de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile. Cabe resaltar que los vehículos deberán contar obligatoriamente con cadenas.

Según indicaron las autoridades, la medida busca ordenar el movimiento del transporte internacional luego de un período excepcional de cierre, que generó una importante acumulación de camiones en distintos puntos de Mendoza.

Qué pasará con el resto de los vehículos

Durante los primeros días de reapertura, tal como se indicó, el cruce fronterizo sólo estará habilitado para camiones. En cuanto al tránsito particular, las autoridades advirtieron que quienes circulen por la zona deberán contemplar posibles demoras cuando la reapertura esté habilitada para todo tipo de vehículos.

Además, el tránsito de turismo interno tendrá una restricción: los vehículos podrán circular únicamente hasta Los Puquios, por lo que no podrán avanzar hasta el sector del túnel internacional.

La confirmación definitiva sobre la reapertura se conocerá este lunes al mediodía, cuando la Dirección de Asuntos de Fronteras evalúe las condiciones de seguridad y transitabilidad del corredor.

Aprocam había exigido la apertura del Paso

El cierre del Paso Cristo Redentor se extendió durante varias semanas como consecuencia del fuerte temporal de nieve que afectó a la cordillera. La situación había generado fuertes reclamos de los transportistas, especialmente de Aprocam. “Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo aquí”, señalaron desde la asociación. Según explicaron, Gendarmería no permite el paso de vehículos hacia sectores ubicados más arriba por una orden de Vialidad Nacional.

“Entendemos que las condiciones como están hoy permiten una apertura inmediata del túnel”, afirmaron los representantes de Aprocam tras la recorrida. En ese sentido, desde la entidad sostienen que la prohibición de avanzar más allá de Puente del Inca “no tiene ninguna explicación” y cuestionan que la decisión dependa de Vialidad Nacional.

Tras el reclamo de Aprocam, las autoridades de ambos países avanzaron en las tareas necesarias para recuperar la transitabilidad del corredor, aunque la apertura quedará sujeta a las condiciones que presente la ruta.