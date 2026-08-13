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Un mes atrapados: reportaje visual sobre la difícil vida de los camioneros varados por el temporal en el Paso a Chile

El cierre del Paso Internacional Cristo Redentor por el intenso temporal en alta montaña mantiene a miles de camioneros atrapados en Mendoza. La rutina de contingencia.

Walter Moreno

Walter Moreno

Miles de camioneros llevan un mes varados.

Miles de camioneros llevan un mes varados.

Walter Moreno/MDZ

Sabían que podía pasar, pero la magnitud del temporal y la acumulación de nieve hizo que el cierre del Paso Cristo Redentor, en el corazón de la cordillera de los Andes, genere contingencias extraordinarias. Por eso más de 1500 camioneros esperan en distintas zonas de Mendoza a que la ruta 7 se despeje y el Paso abra.

Una estación de servicio en la ruta sirve de refugio para los camioneros varados.

Una estación de servicio en la ruta sirve de refugio para los camioneros varados.

La espera es durísima: cocinar, dormir, vivir en paradores, estaciones de servicio y con una rutina atada a dos variables: la contingencia y la incertidumbre por no saber "hasta cuándo" seguirá.

Un conductor prepara Strogonoff de carne, el plato brasileño por excelencia que combina carne en trozos con crema de leche.

Un conductor prepara Strogonoff de carne, el plato brasileño por excelencia que combina carne en trozos con crema de leche.

Los vehículos están preparados y los choferes tienen entrenamiento y costumbres a cuestas. Pero esta vez la espera es mucho más larga: el Paso lleva un mes cortado.

La ropa es lavada en los baños d ela estación y tendida entre los vehículos.

La ropa es lavada en los baños d ela estación y tendida entre los vehículos.

Como si fura una ciudad nómada, los camioneros montan campamento con grupos de hasta 500 o más camiones. Todas las rutinas se adaptan, incluso lavar y colgar la ropa.

Las conversaciones grupales ayudan a pasar el tiempo a la espera de la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor.

Las conversaciones grupales ayudan a pasar el tiempo a la espera de la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor.

La espera es tediosa. Hay jugos, charlas y, también, muchos tiempos muertos a la espera de noticias.

Cientos de camiones esperan en una estación de servicio con el Cordón de Plata de fondo.

Cientos de camiones esperan en una estación de servicio con el Cordón de Plata de fondo.

A lo largo de la Ruta 7 hay paradores formales e informales. Los camiones se acumulan y forman laberintos en los estacionamientos. Hay casos más duros: es lo que ocurre con una familia completa que quedó atrapada en Mendoza.

Sharon y Sergio forman una familia de Misiones vive en el camión mientras esperan seguir con la travesia.

Sharon y Sergio forman una familia de Misiones vive en el camión mientras esperan seguir con la travesia.

Un mes de esperapara poder llegar a Chile debdio a las fuertes tormentas en la Cordillera de los Andes.

Un mes de esperapara poder llegar a Chile debdio a las fuertes tormentas en la Cordillera de los Andes.

Los camioneros son de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. El mate es una costumbre compartida.

Camioneros llevan sus reposeras y viveres para juntarse luego dle almuherzo en Luján de Cuyo.

Camioneros llevan sus reposeras y viveres para juntarse luego dle almuherzo en Luján de Cuyo.

La "ciudad" de camiones está adaptada y hasta hay niños que acuden a la escuela.

Sergio con su hijo de 2 años junto al camión que se ha transformado en su vivienda durante un mes mientras esperan debido al temporal de nieve.

Sergio con su hijo de 2 años junto al camión que se ha transformado en su vivienda durante un mes mientras esperan debido al temporal de nieve.

Videos: camioneros varados por el cierre del Paso Internacional

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