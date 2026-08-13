Un mes atrapados: reportaje visual sobre la difícil vida de los camioneros varados por el temporal en el Paso a Chile

El cierre del Paso Internacional Cristo Redentor por el intenso temporal en alta montaña mantiene a miles de camioneros atrapados en Mendoza. La rutina de contingencia.

Sabían que podía pasar, pero la magnitud del temporal y la acumulación de nieve hizo que el cierre del Paso Cristo Redentor, en el corazón de la cordillera de los Andes, genere contingencias extraordinarias. Por eso más de 1500 camioneros esperan en distintas zonas de Mendoza a que la ruta 7 se despeje y el Paso abra.

Una estación de servicio en la ruta sirve de refugio para los camioneros varados. Walter Moreno/MDZ La espera es durísima: cocinar, dormir, vivir en paradores, estaciones de servicio y con una rutina atada a dos variables: la contingencia y la incertidumbre por no saber "hasta cuándo" seguirá.

Un conductor prepara Strogonoff de carne, el plato brasileño por excelencia que combina carne en trozos con crema de leche. Walter Moreno/MDZ Los vehículos están preparados y los choferes tienen entrenamiento y costumbres a cuestas. Pero esta vez la espera es mucho más larga: el Paso lleva un mes cortado.

La ropa es lavada en los baños d ela estación y tendida entre los vehículos. Walter Moreno/MDZ Como si fura una ciudad nómada, los camioneros montan campamento con grupos de hasta 500 o más camiones. Todas las rutinas se adaptan, incluso lavar y colgar la ropa.

Las conversaciones grupales ayudan a pasar el tiempo a la espera de la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor. Walter Moreno/MDZ La espera es tediosa. Hay jugos, charlas y, también, muchos tiempos muertos a la espera de noticias.