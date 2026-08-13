Trail running en Ñacuñán: las dunas nunca son las mismas

Una carrera de trail running de 21 kilómetros por el secano de Ñacuñán se convierte en una confesión sobre la soledad, la amistad y el dolor.

Por qué hacemos lo que hacemos, pienso mientras atravieso corriendo una duna en la Reserva de Biósfera de Ñacuñán. Es invierno, hace un frío de cagarse, el cielo está nublado y los pies se hunden generosos ante la solicitud de la arena. El trail running es una actividad innecesaria; algunos dicen que se hace para sanar o para no enfermar. Cómo joden con eso de “sanar”. No sé si ahora hay más gente sana que antes. A la larga, nadie termina sano. Correr para evitar lo inevitable.

Termino la duna y aparece otra. Llevo diez kilómetros corriendo como un coyote taciturno sin correcaminos. Qué otra cosa haría. Vivir consiste en administrar como se pueda escasos recursos existenciales durante un breve lapso bajo un universo absurdamente grande y oscuro, en el que, no obstante, hay buenas noticias como el amor, el otoño, los repasadores, la soledad, las mandarinas, el alambre, el vino, los libros, los hilos de agua, el romero, la intemperie y ciertos cuellos tibios donde dejar caer un beso. Correr para borrar los pizarrones.

Termino la duna y aparece otra. Ya no es gracioso. Este secano se parece a un desierto. Tantas cosas se parecen a un desierto: personas, paisajes, promesas, ecuaciones, recuerdos, pero la Tierra no ha sabido hasta ahora fabricar desierto alguno, porque siempre la ley de lo vivo se entromete y se carga hasta los cadáveres. Ñacuñán, por ejemplo, tiene un ecosistema y una belleza sorprendentes. Aquí la carencia de agua todo lo determina y aquello que vive y sobrevive es, entonces, lo mejor de la flora y de la fauna, la vida valiente. Correr para saberse indefenso, condición para ser valiente y sobrevivir con lo que hay.

Termino la tercera duna y aparece otra. ¿La vida valiente es la que no pide ayuda, la que se contenta con lo que hay? No está bueno aislarse y contentarse con lo que hay. Pienso ahora en mis dificultades para pedir ayuda. No recuerdo una vez en la que haya llamado a un amigo para que habláramos de mi pena o de la ausencia. Los encuentros se dieron, sí, pero no los provoqué. A veces luzco arrogante para mantener mi congoja intacta. A veces callo porque el mundo no sabe qué hacer con mi franqueza. A veces me muestro impenetrable porque soy perro guardián de mi fragilidad.

Hoy, por ejemplo, viajé hasta aquí con una amiga, Luci, y si bien jamás le había contado cosas de mí, esta vez lo hice durante todo el trayecto. Le dejé ver las enaguas de mi tristeza. Luci es hermosa y está enamorada de mi amigo Facu y, cuando salen, se toman fotos riendo y besándose, a veces yo mismo se las tomo. Y tocan la guitarra y cantan y escriben poemas y aman la ropa de lana. Es muy lindo todo eso, pero hay que ganárselo para después perderlo y, entonces, si somos dignos, recibir la epifanía. Correr para ventilar este agujero en el pecho. Un agujero es mejor que nada.