El tierno gesto de Los Caligaris con un comedor de Córdoba por el Día del Niño

Los integrantes de Los Caligaris visitaron el comedor “Mis Solcitos”, en Córdoba, para hacer bailar a los más chicos en su día y llevarles donaciones.

El tierno gesto de Los Caligaris con un comedor.

Los Caligaris participaron de una jornada solidaria por el Día del Niño en el comedor “Mis Solcitos”, en Córdoba, donde compartieron una tarde con los chicos, realizaron distintas donaciones y ofrecieron un pequeño show acústico. Además, la banda fue nombrada padrina oficial del espacio.

Los músicos llegaron al comedor a bordo de su icónico micro, intervenido con la identidad del grupo, para trasladar parte del espíritu familiar que caracteriza a sus espectáculos a una celebración diferente.

Durante la visita entregaron alimentos, juguetes, indumentaria y herramientas destinadas tanto a los chicos como al funcionamiento y mantenimiento del lugar. Entre las donaciones hubo 120 kilos de arroz, 100 kilos de harina, 65 kilos de puré de tomate, 100 kilos de arvejas y 120 kilos de azúcar. También llevaron 50 remeras y 150 juguetes.

El tierno gesto de Los Caligaris con un comedor. Gentileza A esto se sumaron distintas herramientas para tareas de mantenimiento, entre ellas una caja completa, serrucho, sierras, pinzas y llaves. Según la información difundida, estos elementos alcanzaron un valor aproximado de un millón de pesos.

Un show acústico para los chicos de “Mis Solcitos” La música también tuvo un lugar central durante la jornada. Los Caligaris realizaron un pequeño set acústico en el que interpretaron algunos de sus clásicos ante los chicos y las personas que participaron del encuentro.