Pánico en Córdoba: un remolino levantó un inflable con chicos adentro en Cruz del Eje

El episodio ocurrió en el Parque de la Democracia en Córdoba. Dos menores debieron ser trasladados al hospital tras caer al suelo desde el juego.

Un momento de tensión se vivió este domingo en la localidad de Cruz del Eje en Córdoba, cuando una fuerte ráfaga de viento levantó un inflable en el Parque de la Democracia mientras varios chicos jugaban en su interior en el marco del festejo por el Día del Niño. El episodio generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Mirá el video del incidente con el inflable X: @ElDoceoficial Según informó Radio Verdad, el hecho ocurrió durante la tarde. El inflable, decorado con personajes de los Minions y de unos tres metros de altura, se elevó repentinamente por efecto del viento y provocó la caída de los menores al suelo.

Tras el accidente, dos chicos fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo para recibir atención médica. De acuerdo con el parte difundido, ambos presentaron traumatismos leves de cráneo y quedaron bajo observación.

El episodio quedó registrado en video y las imágenes muestran el momento en que el remolino de viento levantó la estructura y los menores terminan cayendo.