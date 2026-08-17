Paso a Chile: camioneros varados del lado chileno organizan un corte en la aduana

Cerca de 800 camiones llevan 34 días varados en Chile esperando la apertura del túnel Cristo Redentor, mientras que del lado argentino hay 580 camiones en Uspallata y más de 600 en distintos puntos de la provincia. Cuando las autoridades confirmaron que el martes 18 de agosto se liberará el tránsito solo para ir de Argentina a Chile, los conductores varados en Los Andes organizaron una protesta.

La primera acción fue este lunes al mediodía en las instalaciones de la aduana del lado chileno y la segunda será el martes a las 12 (horario argentino), cuando estiman que lleguen los primeros camiones que han estado esperando más de un mes en Uspallata.

"Vemos muy mal la decisión que han tomado los coordinadores. Qué puede saber alguien sentado en un escritorio en Buenos Aires, no pueden dirigir desde allá un paso fronterizo", dijo a MDZ Adrián Linch, un camionero mendocino que lleva más de 20 años atrás de un volante.

"Estamos abandonados, acá nadie te ayuda, no te traen nada. A mí me dio gripe europea y estuve cuatro días con fiebre, hay gente con medicación crónica", agregó.

Sin asistencia médica, con gastos imprevistos que se acumulan y sin respuestas claras de las autoridades de ninguno de los dos países, los camioneros varados del lado chileno planean cortar la salida de la aduana para que los camiones que lleguen de Argentina no puedan salir a las rutas de Chile.

Adrián Linch maneja el único camión que está estacionado en la aduana, el resto están en los alrededores a pesar de que el predio tiene espacio para 200 rodados. Entre los varados hay conductores que viajaron desde Brasil acompañados por su familia, con esposa e hijos. Linch mencionó personas con diabetes y problemas económicos: "Hay gente que no come". En la zona de comedores, un almuerzo cuesta alrededor de $17.000, un gasto difícil de sostener después de semanas sin trabajar.

La protesta del jueves apunta al predio de la aduana del lado argentino, debajo de la pasarela de salida. La intención es no dejar pasar camiones y generar una fila que visibilice la situación. Linch aclaró que la manifestación es pacífica. También anticipó que si las condiciones climáticas lo impiden o hay riesgo de detención, evaluarán si continúan. "Queremos volver a nuestras casas", dijo.

Los transportistas ya tuvieron contacto con el administrador de la aduana de Los Andes, quien según Linch se desentendió de la situación. Además, piden una reunión cara a cara con el delegado presidencial y que el consulado argentino tome intervención.

En Mendoza, cientos de camioneros esperan para cruzar a Chile. Walter Moreno/MDZ

Una posible solución

Por el momento, las autoridades informaron que martes, miércoles y jueves se abrirá el paso Cristo Redentor solo para camiones que circulen desde Argentina a Chile.

La idea de los camioneros varados en Chile es que se abra el tránsito en ambos sentidos de circulación o al menos que se habilite un día para ir a Chile y otro para llegar a Argentina. "Nosotros somos menos, en un día cruzamos todos. Por ahora, nos van a permitir cruzar viernes y sábado pero es muy probable que haya mal tiempo", dijo Linch.