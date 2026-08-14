Otro incendio forestal en Europa: se quemaron más de 300 hectáreas en Alemania

Un incendio forestal que se extiende desde el jueves en la región de Eifel de Alemania , en el oeste del país, ha obligado a evacuar la pasada noche a más de 2.000 personas en un municipio cercano a la frontera de Bélgica, según la cadena WDR.

El miércoles había tres incendios en la región de Eifel, dos de los cuales están bajo control, pero las llamas del tercero se acercaron hasta 400 metros a la localidad de Gey, en el municipio de Hürtgenwald de Renania del Norte-Westfalia.

El alcalde de Hürtgenwald, Stephan Cranen, explicó este viernes que por ello se tomó la decisión sobre las 03.00 de la madrugada de evacuar a parte de los 9.000 residente s. Actualmente las llamas se encuentran a solo 200 metros de la localidad, según WDR.

Según el municipio, el barrio de Großhau también está amenazado por el fuego, pero no ha tenido que ser evacuado de momento.

" Aquí tenemos casi 300 hectáreas que han ardido y donde todavía quedan focos de brasas", señaló a WDR Ralf Nolten, presidente de la administración del distrito de Düren, al norte de Hürtgenwald, quien señaló que "las llamas abiertas han disminuido".

"Durante la noche tuvimos una situación de fuego de copas, en la que el incendio cambió de dirección muy rápidamente y avanzó hacia una localidad, por lo que tuvimos que actuar", explicó.

Las autoridades hablan de un "incendio fuera de control" y de una "situación de emergencia de gran magnitud", entre otras razones, porque durante la noche no pudieron utilizarse aviones de extinción de incendios.

Actualmente unos 300 bomberos trabajan en el lugar. Las Fuerzas Armadas alemanas están también presentes con dos tanques para despejar caminos en el bosque en llamas.

Asimismo, agricultores colaboran en las labores de extinción con tractores y cisternas de agua.

La causa del incendio forestal todavía no está clara.

Con información de EFE