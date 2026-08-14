Italia: el volcán Etna entra en erupción e impacta sobre el aeropuerto

Società Aeroporto Catania, compañía gestora del aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Sicilia, ha afirmado que el impacto de la reciente erupción del volcán Etna en la infraestructura es el más grave en los últimos 20 años, al provocar más de 1.000 cancelaciones de vuelos con unos 100.000 pasajeros afectados en una semana de interrupciones.

La suspensión de las operaciones del aeródromo se han vuelto a prolongar, ya que no habrá llegadas ni salidas hasta las 02.00 del sábado, mientras que se aconseja a los viajeros no acudir al centro sin consultar antes el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente en Italia .

La programación aérea depende de la actividad del volcán, así como de la dirección del viento y de la concentración de ceniza en el aire. De esta manera, los vuelos se están desviando a otros centros de la isla, como Palermo, Trapani o Comiso.

Además, estas interrupciones afectarían a un gasto turístico de entre 13 millones y 24 millones de euros, tal y como reflejan las estimaciones preliminares de la asociación sectorial Assoesercenti.

En cuanto a la respuesta de las aerolíneas, Ryanair, la dominante en Catania, ha indicado en su página web que los pasajeros deben esperar importantes retrasos, cancelaciones y desvíos.

De su lado, easyjet ha comunicado que ha cancelado su único vuelo de ida y vuelta desde Londres-Gatwick de ayer jueves. En el caso de Wizz Air, ha señalado que ha estado intentando desviar aviones.

La actividad del volcán Etna mantiene en vilo a Catania. Foto: Efe

Actividad constante

Según datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia, densos flujos de lava de dos conductos situados a 2.360 y 2.750 metros de altitud. Desde entonces se han formado otros dos nuevos flujos de lava del volcán.

El volcán Etna, que supera los 3.300 metros de altura, entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante. Dpa