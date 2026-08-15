Alerta en Bélgica por un incendio sin precedentes: la UE desplegó cinco aeronaves

El incendio que afecta a los Altos Fens, en el este de Bélgica , movilizó recursos de la Unión Europea , que envió tres helicópteros y dos aviones cisterna para colaborar con los equipos que combaten las llamas. El fuego comenzó el viernes y ya arrasó al menos 2000 hectáreas cerca de la frontera con Alemania.

La comisaria de Crisis de la UE informó sobre el despliegue de los medios europeos mientras distintos países del continente continúan afectados por incendios forestales vinculados a las excepcionales olas de calor que se registran durante el verano boreal.

Comenzó el viernes en los Altos Fens , la mayor reserva natural del país. Bomberos locales, agricultores y efectivos del Ejército trabajan para contener las llamas, mientras las autoridades debieron ordenar la evacuación de residentes de algunas localidades . El fuego ya se convirtió en el mayor incendio registrado en Bélgica , al superar el récord de 2011, cuando las llamas arrasaron casi 1400 hectáreas , según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios.

La oficina del gobernador de la provincia de Lieja pidió el sábado por la tarde a los habitantes de determinadas zonas de dos municipios que abandonaran sus hogares debido a los cambios en la dirección del viento y la presencia de humo .

Para hacer frente al incendio, la Unión Europea desplegó tres helicópteros y dos aviones cisterna en Bélgica. El operativo se produjo mientras las condiciones meteorológicas continúan favoreciendo la propagación de incendios en distintas regiones de Europa.

La UE envió helicópteros para apaciguar los incendios

Los científicos sostienen que el cambio climático provocado por el ser humano incrementó la probabilidad de que se registren condiciones de calor y sequía que permiten que los incendios se propaguen más rápidamente y permanezcan activos durante más tiempo.

España también combate incendios de gran magnitud

España atraviesa una situación crítica en distintas regiones. En Aragón, un incendio declarado el lunes obligó a evacuar a más de 1000 personas de 18 localidades y ya afecta a más de 15.000 hectáreas, según informó este sábado el gobierno regional. Más de 600 bomberos fueron desplegados para frenar el avance de las llamas hacia los núcleos urbanos y proteger dos monasterios.

Las llamas arrasan en Aragón

En Andalucía, un incendio lleva ocho días activo, donde las llamas consumen bosques de pinos y eucaliptos. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, aseguró que la situación muestra señales positivas y afirmó: "Entramos en el principio del fin de este incendio". Según explicó, por primera vez el fuego no avanzó durante toda la noche.

Más de 1000 bomberos continúan desplegados en el área afectada, cuyo perímetro supera las 25.000 hectáreas. Las autoridades aclararon que esa cifra corresponde al perímetro del incendio y no a la superficie que fue calcinada.

¿Qué situación atraviesa Grecia?

En Grecia, el riesgo de incendios continúa siendo muy elevado en varias regiones debido a los fuertes vientos. Durante las últimas 24 horas se declararon más de medio centenar de incendios agroforestales, aunque la mayoría pudo ser controlada rápidamente por los bomberos.

Sin embargo, dos incendios de gran magnitud afectaron el viernes por la tarde la zona de Finikas, en Creta, y la isla de Kos, frente a las costas turcas. Ambos episodios requirieron la movilización de importantes recursos para combatir las llamas.