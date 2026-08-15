La tragedia provocada por el doble terremoto que golpeó a Venezuela también dejó consecuencias entre los animales. Perros encontrados entre los escombros, gatos rescatados de balcones en riesgo de derrumbe y aves que permanecían encerradas fueron recuperados por brigadas y ahora cuentan con un albergue para mascotas donde recibir atención.

El Gobierno venezolano inauguró un albergue con capacidad para 400 animales rescatados, equipado con consultorio veterinario, quirófano y servicio de peluquería. El espacio busca brindarles protección, alimento y acompañamiento mientras esperan la posibilidad de encontrar una nueva familia.

“Estamos inaugurando este albergue para mascotas rescatadas del doble terremoto. Las historias son muy conmovedoras”, declaró la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una recorrida por las instalaciones junto a Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado.

Desde el 24 de junio, la Misión Nevado recuperó a 1.634 animales de compañía afectados por la emergencia. Sin embargo, no todos lograron sobrevivir a las consecuencias de los movimientos sísmicos.

Los animales que fueron salvados reciben ahora atención veterinaria y cuidados en el nuevo refugio. Además, una brigada infantil de la fundación concurre regularmente para jugar con ellos, sacarlos de sus espacios de alojamiento y ayudarlos a recuperar parte de su rutina.

Rodríguez destacó que muchos de los animales perdieron a sus familias humanas y atraviesan situaciones de estrés y temor similares a las de las personas afectadas por la tragedia.

Venezuela abrió un albergue para 400 mascotas rescatadas tras el doble sismo

“Muchos perdieron a su familia humana. Están traumatizados, igual que las personas. Aquí reciben atención”, explicó la funcionaria.

Convocan a adoptar a los animales rescatados

El albergue también fue pensado como un espacio de transición para aquellos animales que puedan ser adoptados. Cuenta con una recepción destinada a gestionar las solicitudes de quienes quieran incorporarlos a sus hogares.

La presidenta encargada convocó a familias dispuestas a ofrecerles una nueva oportunidad a los animales que quedaron sin hogar después de los terremotos. “Necesitamos hogares amorosos, solidarios, que quieran darles una nueva oportunidad a estos animalitos”, sostuvo Rodríguez.

Mientras permanecen en el refugio, los animales tienen garantizados techo, comida y atención. La iniciativa busca que la reconstrucción posterior al desastre alcance también a las mascotas que quedaron expuestas a la destrucción y perdieron sus hogares.

Cabe recordar que los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron más de 6.000 muertes y dejaron 190 edificios colapsados. A más de un mes de los sismos, más de 30.000 personas continúan viviendo en campamentos transitorios. En paralelo, el Gobierno venezolano mantiene el objetivo de entregar 4.000 viviendas antes de finalizar el año.