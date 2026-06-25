Los dramáticos videos de la noche en Venezuela tras los terremotos: destrozos, gente en la calle y el rescate de un perrito

En redes sociales circularon varios videos de cómo pasó la noche Venezuela luego de los dos terremotos que sacudieron al país.

El operativo de rescate entre los escombros tras los terremotos en Venezuela.

Después de los terremotos que causaron destrozos en Venezuela, el país quedó devastado. Varios ciudadanos filmaron cómo fue la noche luego de la tragedia, y los videos se hicieron virales en redes sociales.

Los videos de la noche después de los terremotos Una de las publicaciones que circuló por X mostraba el operativo entre los escombros, donde los rescatistas buscaban a los desaparecidos.

X | Cristiancrespoj Los videos también ilustraban cómo quedaron los barrios de Venezuela tras los derrumbes de edificios y casas.

X | Wenewsec Por otro lado, la gente pasó la noche en las calles, ya que había riesgo de que se replicara el sismo.

X | Valientepoleo Además de personas, se rescataron a varias mascotas. Un video mostró cómo asistieron a un perrito en medio del desastre.