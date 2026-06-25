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Terremotos en Venezuela: hay 164 muertos y 971 heridos según el último comunicado oficial

Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos: uno de 7,1 y otro de 7,5. Los sismos que afectaron a Venezuela provocaron destrozos y generaron alertas de tsunami en otros países como Aruba, Puerto Rico e Islas Vírgenes.

MDZ Mundo

Equipos de emergencia continúan con los recorridos por Venezuela para evaluar la situación y asistir a posibles damnificados. En algunos sectores de la capital de Caracas se observaron escombros y estructuras afectadas por la violencia de los terremotos.

Especialistas señalaron que se trata de uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967 que afectó gravemente a Caracas.

Mientras continúan las tareas de evaluación de daños y búsqueda de posibles víctimas, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia.

Los dramáticos videos de la noche en Venezuela tras los terremotos: destrozos, gente en la calle y el rescate de un perrito

Después de los terremotos que causaron destrozos en Venezuela, el país quedó devastado. Varios ciudadanos filmaron cómo fue la noche luego de la tragedia, y los videos se hicieron virales en redes sociales.

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Marco Rubio declaró que ya están desplegando equipos de búsqueda desde distintas partes de Estados Unidos

"Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la Presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate de Fairfax County, Virginia, y Los Ángeles", dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos en diálogo con la prensa.

"Lo más importante ahora son los refuerzos en rescate, tienen muchos edificios que colapsaron. Su aeropuerto se daño severamente, así que tendremos que apoyarnos en el Departamento de Guerra para dejar los recursos allí.

Un futbolista argentino busca desesperadamente a su esposa y sus hijos tras el derrumbe de un edificio en Venezuela

Lucas Trejo, un futbolista argentino oriundo de Córdoba, que actualmente se desempeña en el Club Sport Marítimo de La Guaira, denunció que no logra localizar a su esposa ni a sus dos hijos desde que ocurrieron los sismos.

Según explicó el propio jugador en sus redes sociales, su familia se encontraba en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre. La situación se agravó cuando confirmó que el edificio donde residían se derrumbó por completo.

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España enviará un avión con 54 rescatistas para asistir a Venezuela tras los terremotos

La decisión fue confirmada por el gobierno de Pedro Sánchez, que también puso a disposición recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La ONU se moviliza tras los terremotos en Venezuela y coordinará equipos de rescate

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional".

El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para "evaluar con urgencia cuáles son las necesidades".

Gobierno de Venezuela crea un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , anunció la funcionaria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Hay 164 muertos y 971 heridos según el último comunicado de la presidenta Delcy Rodríguez

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Donald Trump anunció una ayuda por terremotos en Venezuela y advirtió que los reportes "no son buenos"

"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó el mandatario en un breve mensaje en la red social Truth.

"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!", concluyó Trump.

Nicolás Maduro envió un mensaje a Venezuela desde la cárcel

En sus redes sociales, el exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un mensaje mientras sigue detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos. En el mismo, expresó que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

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Se estiman hasta 100 mil fallecidos

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó este miércoles que el terremoto de magnitud 7,5 registrado frente a la costa de Venezuela podría dejar un saldo potencial de entre 10.000 y 100.000 fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

Chile ofreció ayuda humanitaria y de rescate a Venezuela

Chile expresó este miércoles su solidaridad con Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron la zona central del país y ofreció asistencia humanitaria y equipos de rescate para colaborar con la emergencia.

A través de un comunicado, la Cancillería chilena puso a disposición recursos para asistir a las autoridades venezolanas. En ese sentido, señaló que el país "manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida".

El gesto de uno de los países más sísmicos del mundo llega mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia, y cuando aún no se conoce el saldo total de víctimas y heridos.

Anuncian "destrucción masiva" en Venezuela

El último informe técnico del sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) elevó la alerta al nivel rojo tras los terremotos registrados en Venezuela. El organismo advirtió sobre un escenario de "destrucción masiva" y estimó una alta probabilidad de que el saldo final sea de "miles de fallecidos".

Delcy Rodríguez decretó estado de emergencia: "Pedimos calma a nuestra población y unidad"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la declaración de la emergencia nacional tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el centro-norte del país y provocaron daños en infraestructura, cortes de energía y evacuaciones en distintas ciudades. La medida fue comunicada durante una conferencia de prensa realizada pocas horas después del evento sísmico.

Los movimientos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y tuvieron epicentro en el estado de Yaracuy. El temblor se sintió con fuerza en Caracas y otras regiones del país. Entre las primeras disposiciones adoptadas por el Gobierno, se ordenó el cierre preventivo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde se detectaron daños estructurales durante las inspecciones iniciales.

Rodríguez también confirmó el despliegue de equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y organismos de protección civil para asistir a la población afectada. En paralelo, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que los mayores daños se registraron en distintos sectores de Caracas, mientras continúan las tareas de evaluación y el monitoreo de las réplicas.

El presidente Bukele se solidarizó con Venezuela y envió oraciones

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizó este miércoles con el pueblo de Venezuela tras dos fuertes terremotos que sacudieron el caribe de ese país con apenas 39 segundos de diferencia.

"Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones", publicó Bukele en X. Y agregó: "Fuerza Venezuela".

Alcalde de Bogotá ofrece apoyo a Venezuela tras los terremotos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó este miércoles su disposición de ayudar a Venezuela luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, el principal de magnitud 7,5 que se sintió en diferentes ciudades de Colombia.

"Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano", publicó Galán en su cuenta de X.

El alcalde reiteró que en la capital colombiana están "listos para ayudar" en este momento en el que el país vecino lo necesite.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía y que en su mayor parte son territorios despoblados.

Diosdado Cabello pidió evacuar edificios tras el devastador sismo

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió este miércoles a la población mantenerse fuera de viviendas y edificios luego de los potentes terremotos que sacudieron gran parte del país y dejó escenas de pánico, daños materiales y cortes en los servicios.

Se trató de la primera declaración oficial de alto nivel tras el fuerte movimiento sísmico que afectó especialmente a Caracas y a varias regiones del centro y norte venezolano.

"No pueden estar en las casas ni permanecer en los edificios. Deben salir a la calle, mantenerse tranquilos y reportar cualquier situación a los organismos de emergencia", expresó el funcionario durante una intervención pública mientras avanzaban las tareas de asistencia y evaluación de daños.

El terremoto, inicialmente reportado con una magnitud de 7,1 y posteriormente actualizado a 7,5 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se sintió con intensidad en los estados de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Trujillo y La Guaira, además de la capital venezolana.

Cabello señaló que las consecuencias más severas se registraron en Caracas y particularmente en sectores del municipio de Chacao, aunque también se reportaron afectaciones en barrios como El Paraíso, San Bernardino y Lídice.

Entre las zonas más comprometidas mencionó a Altamira, un sector históricamente considerado de alta sensibilidad sísmica dentro de la capital, donde se registraron derrumbes parciales de viviendas y daños en diversas estructuras.

El funcionario confirmó además que todos los organismos de seguridad, rescate y asistencia fueron desplegados para atender la emergencia y asistir a las personas afectadas por el fenómeno.

El terremoto provocó además interrupciones en el suministro eléctrico y de gas, mientras en redes sociales comenzaron a multiplicarse videos e imágenes que mostraban evacuaciones en centros comerciales, oficinas, aeropuertos y edificios residenciales.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde parte del cielorraso de una de las terminales cedió durante el sismo, según mostraron registros difundidos por pasajeros y trabajadores del lugar.

Mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance definitivo de los daños, las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia ante uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en Venezuela en las últimas décadas.

El Gobierno de Puerto Rico pide "tranquilidad" por alerta de tsunami

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este miércoles "tranquilidad" y precaución a la población del archipiélago que está bajo alerta de tsunami, debido a los terremotos de magnitud que sacudieron a Venezuela.

"Quiero darle tranquilidad a la gente. Lo que esta advertencia significa es que a eso de las 19:19 hora local (23:19 GMT) de la noche lo que se prevé es que como este terremoto de 7,1 para Venezuela, pudiera crear en las costas de Puerto Rico, específicamente en la zona sur, aunque se prevé que en todas las costas de Puerto Rico unas fuertes corrientes marinas", indicó la mandataria en vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

Estas declaraciones llegan después de que el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitiera este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto de magnitud 7,1 registrado cerca de las costas de Venezuela y el segundo de 7.5.

"Todos aquellos bañistas que están en nuestras cosas, salgan del agua", subrayó González.

Asimismo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan publicó una advertencia de tsunami para la zona del Caribe y recomendó a los ciudadanos a "alejarse de las playas, puertos y marinas".

María Corina Machado pide unidad y fortaleza tras el terremoto

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este miércoles su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia.

En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresó su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento".

"Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió Machado.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas desconocen si el fuerte sismo causó daños graves, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). "Se espera la confirmación oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y se desconoce si hubo daños que lamentar", señalaron.

EEUU emitió un aviso de tsunami para parte del Caribe tras un sismo

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras un terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela. El aviso de tsunami fue emitido a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El terremoto se registró a una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Numerosos habitantes de Caracas salieron a las calles para resguardarse en medio del fuerte movimiento telúrico, mientras en redes sociales empezaron a circular imágenes de viviendas en las que el sacudón hizo caer diversos objetos.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Se desconoce aún la cantidad de heridos tras el fuerte terremoto

En Caracas, numerosos habitantes salieron a las calles para resguardarse durante el fuerte sacudón. En redes sociales comenzaron a circular imágenes de viviendas en las que el movimiento provocó la caída de distintos objetos, desprendimiento de los edificios e incluso algunos derrumbes. Además se reportaron cortes de luz e interrupciones en los servicios de internet y telefonía.

Por el momento se desconoce la cantidad de heridos o víctimas fatales tras este fuerte terremoto en Venezuela, que afectó a buena parte del país.

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