Hospitales, electricidad y edificios: cómo la crisis venezolana puede agravar los efectos del terremoto

Al menos 164 personas murieron y más de mil resultaron heridas tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela . El país se encuentra en vilo desde ayer, con destrozos en varias zonas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de US$200 millones para afrontar la crisis y reconstrucción del territorio afectado.

Pero el país ya se encontraba atravesando una crisis económica desde hace varios años. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, según el FMI. En 2025 registró una suba de 475%. A su vez, debido a la situación económica, gran parte de la población migra hacia otros países en búsqueda de oportunidades.

En este escenario, la preocupación pasa por la falta de recursos para poder hacer frente a la tragedia. Deyanira Romero, trabajadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), habló con el medio español El Periódico y relató cómo la falta de personal afecta la crisis que atraviesa el país por los heridos a causa de los terremotos, como así también por los daños en edificios y hospitales .

"Han llamado al apoyo porque necesitamos más rescatistas, más equipos para rescatar. Aquí están trabajando para rescatar y ahora, con esta crisis económica y hospitalaria, no hay suficientes rescatistas para sacar a la gente", dijo Romero. Estados Unidos comunicó que enviará ayuda. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el despliegue inmediato de rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela.

También, la economía venezolana , afectada por la crisis, ya se enfrentaba a recurrentes cortes de energía. Ahora, con los terremotos, se vio afectado aún más la infraestructura energética.

Con los sismos ocurridos, varias zonas de Caracas quedaron sin electricidad. Los cortes de luz complicaron las tareas de evacuación en algunos sectores.

Fondo para afrontar la crisis

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de US$200 millones para afrontar la crisis del país, golpeado el miércoles por dos terremotos que causaron muertos, heridos y daños en la infraestructura del territorio.

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , anunció Rodríguez en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).