Crisis en Venezuela: Delcy Rodríguez anunció un fondo de US$200 millones para atender la emergencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó que se creará un fondo con recursos que el país tiene en el FMI.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de US$200 millones para afrontar la crisis del país, golpeado el miércoles por dos terremotos que causaron muertos, heridos y daños en la infraestructura del territorio.

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , anunció Rodríguez en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Qué es el "doblete sísmico" que sufrió Venezuela De acuerdo a especialistas, el doblete sísmico -dos terremotos- se trata de uno de los eventos más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y uno de los más intensos desde el terremoto de 1967 que afectó gravemente a Caracas.