La oposición en Venezuela realiza las primeras manifestaciones tras el doble sismo y al cumplirse dos años de las elecciones presidenciales de 2024

Manifestantes de la oposición se congregaron este martes en Caracas para participar en la primera manifestación de este tipo desde el terremoto que sacudió Venezuela hace poco más de un mes y que, hasta ahora, arroja un saldo oficial de más de 5.000 muertos, más de 16.000 heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

La protesta, que según la prensa venezolana fue replicada en los 335 municipios del país, coincide con el segundo aniversario de las últimas elecciones presidenciales, realizadas el 28 de julio de 2024, en las que el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro se declaró vencedor en unos comicios que observadores internacionales consideraron ampliamente que no fueron ni libres ni justos.

De acuerdo con las actas electorales recopiladas por la oposición, su candidato Edmundo González se impuso a Maduro con una ventaja contundente.

Las manifestaciones fueron convocadas por el grupo opositor Vente Venezuela, que exige un cronograma para la celebración de elecciones democráticas, además de otras demandas como aumentos salariales para los trabajadores del sector público.

Desde que en enero Estados Unidos atacó Venezuela y detuvo al expresidente Nicolás Maduro, su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder con el respaldo de Washington.

Sin embargo, ni Estados Unidos ni el gobierno interino han establecido un calendario para la celebración de elecciones.

Hace unos días, Donald Trump afirmó que Venezuela "todavía no está preparada" para los comicios.

Gabriela Velásquez, una manifestante en Caracas, dice a la BBC: "Elegimos a un presidente y nos arrebataron esa elección".

"Veintisiete años de historia no se van a deshacer en dos días, pero al menos ahora estamos viendo algún movimiento. Tendremos que esperar a que comience el proceso para ver cómo se desarrolla toda la situación", agrega.

Romer Martínez, otro manifestante, dijo que una de las razones de la protesta era pedir que la mesa de diálogo prevista a instalarse a partir del 1 de agosto entre una parte de la oposición y representantes del gobierno interino sea incluyente.

En paralelo a las protestas de la oposición, el oficialismo convocó una manifestación en otra zona de Caracas para conmemorar el nacimiento de su fallecido líder, Hugo Chávez, quien este 28 de julio habría cumplido 72 años.

Vanessa Silva / BBC

"Estamos pidiendo que en esa mesa de diálogo se tome en cuenta a todos los factores democráticos y políticos del país, de manera que podamos ir hacia un camino a la transición, pero un camino bien llevado y que no haya improvisaciones", dijo Martínez a la BBC.

"Y, por supuesto, primero que nada, la liberación de los presos políticos. Eso como un punto de honor", agregó.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 368 personas presas por razones políticas, pese a que en febrero de este año se aprobó una Ley de Amnistía.

Inicio del diálogo

Getty Images Trabajadores y miembros de distintos sindicatos también participaron en la manifestación de la oposición en Caracas para hacer reivindicaciones de derechos laborales.

Las conversaciones formales que el gobierno interino iniciará con algunos miembros de la oposición a partir del 1 de agosto tienen como objetivo debatir una hoja de ruta hacia elecciones democráticas, con el respaldo de Estados Unidos.

El grupo opositor está integrado por antiguos legisladores que fueron elegidos para la Asamblea Nacional (AN) en 2015, la última elección parlamentaria cuyo resultado fue reconocido por todas las partes y en la que los partidos de la oposición obtuvieron una mayoría decisiva.

Los comicios a la Asamblea Nacional celebrados desde entonces han sido boicoteados por la oposición o ampliamente consideradas como procesos que no fueron ni libres ni justos, mientras Maduro y su partido, el PSUV, consolidaban su control sobre todas las ramas del poder público.

La delegación opositora estará encabezada por Dinorah Figuera, quien regresó a Venezuela en junio tras pasar casi ocho años en el exilio.

Figuera fue la última presidenta de la AN electa en 2015, lo que la ha valido recibir el reconocimiento de EE.UU. como una figura que representa esa institución.

A su llegada a Caracas, Figuera declaró a los periodistas que había viajado a su país natal "por invitación del Departamento de Estado [de Estados Unidos]" con el objetivo de impulsar la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE ha estado dominado durante años por férreos partidarios del chavismo.

Fue el CNE el que declaró a Maduro ganador de las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que las actas de votación recopiladas por observadores electorales y verificadas de manera independiente mostraban una victoria aplastante del candidato de la oposición, Edmundo González.

También fue el CNE el que impidió ese año la postulación a la presidencia de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien a finales de 2023 había ganado las primarias de la oposición con más de 90% de los votos.

Tras esa decisión del CNE, ella le dio un espaldarazo decisivo a la candidatura de González y recorrió Venezuela a su lado durante la campaña electoral.

EPA Los partidarios de María Corina Machado exigieron que se permita su regreso a Venezuela.

Ni Machado ni González participarán en el diálogo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

En un comunicado divulgado el pasado 26 de julio, ambos dirigentes apuntaron que ellos no participaron en el mecanismo de diálogo creado entre representantes de la AN 2015 y representantes del gobierno.

Sin embargo, afirmaron que ellos no obstaculizarán "ninguna iniciativa que produzca avances reales".

"La evaluaremos con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular", escribieron.

Reivindicando el 28-J

EPA Los seguidores de Hugo Chávez también marcharon este 28 de julio en Caracas para conmemorar su natalicio.

Machado y González se encuentran fuera de Venezuela, adonde no pueden volver por falta de garantías sobre su libertad y seguridad, dado que las autoridades judiciales del país -controladas por el chavismo- han emitido órdenes de captura contra ellos.

Pese a ello, ambos publicaron mensajes en redes sociales en los que reivindicaban tanto los resultados obtenidos en las elecciones del 28 de julio de 2024 como todo el trabajo realizado para llegar a esos comicios.

"El 28 de julio, los venezolanos cambiamos la historia. Lo hicimos nosotros, juntos, con nuestras propias manos. Cada quien hizo su parte. La Plataforma 600K, los comanditos, los venezolanos en el exterior, todos organizados, coordinados. Cada quien asumió su propia responsabilidad, las riendas de su destino. Ese día Venezuela cambió para siempre", dijo Machado en un video publicado en X.

El oficialismo también quiso reivindicar el 28J, pero no con motivo de las elecciones de 2024 sino por tratarse del día del nacimiento de su líder, Hugo Chávez.

Durante décadas las elecciones presidenciales en Venezuela se habían realizado en diciembre. Esto cambió a partir de 2012, cuando se adelantaron a octubre, permitiendo así a un Hugo Chávez enfermo de cáncer competir por un nuevo periodo presidencial que no llegó a ejercer pues viajó a Cuba a inicios de diciembre de ese año -antes del inicio del nuevo mandato- y nunca volvió a ser visto en público hasta su muerte en marzo de 2013.

La elección del 28 de julio para las elecciones de 2024 fue considerada por algunos opositores y analistas como un mecanismo usado por el chavismo para cargar las elecciones de un cierto simbolismo que supuestamente serviría para estimular la participación de sus electores.

Sin embargo, el CNE no hizo referencia al nacimiento de Chávez al momento de escoger la fecha y, en todo caso, tampoco parece haber surtido mucho efecto, si se dan por buenas las actas electorales presentadas por la oposición.

BBC

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FUENTE: BBC