Desaparecieron tres futbolistas de la Selección de Venezuela tras los terremotos: quiénes son

La Federación Venezolana de Fútbol y UCV FC informaron que desconocen el paradero de tres jugadores de la Selección de fútbol de Venezuela tras la tragedia que sacude al país.

La Federación Venezolana de Fútbol informó, este jueves, la desaparición de tres jugadores de la Selección conocida como “La Vinotinto”, después de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles. Se trata de Yimvert Berroterán, de 18 años; Edwin Peraza, de 33 años; y José Manuel Pimentel Berrios, de 16.

La primera información fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol y por Universidad Central de Venezuela. Tal como informaron en la red social Instagram, Yimvert Berroterán, integrante de la Selección Sub-20 y futbolista de UCV FC, fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas afectadas por los daños provocados por el fenómeno sísmico. Desde entonces, no hay noticias sobre su paradero.

Yimvert Berroterán, de 18 años. Instagram @selevinotinto Una hora después, desde "La Vinotinto" informaron la falta de contacto con Edwin Peraza. Según los datos difundidos, tiene 33 años y mide 1,83 metros. El jugador fue visto por última vez en la zona de Playa Grande, en La Guaira.

Edwin Peraza, de 33 años. Instagram @selevinotinto La federación también comunicó la desaparición de José Manuel Pimentel Berrios, de 16 años. El joven fue visto por última vez en Macuto, otra zona de La Guaira. Los tres casos quedaron vinculados al contexto posterior a los sismos y a las tareas de búsqueda en áreas golpeadas por el desastre.

José Manuel Pimentel Berrios, de 16. Instagram @selevinotinto El fútbol venezolano atraviesa horas de incertidumbre por la falta de información sobre los jugadores. La confirmación oficial permitió identificar los nombres y los lugares donde fueron vistos por última vez. También concentró la atención en La Guaira, donde se ubican Los Corales, Playa Grande y Macuto.