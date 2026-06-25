El drama de la hermana del único argentino que sigue detenido en Venezuela tras los terremotos: "Estamos desamparados"

Se trata de Vanesa, la hermana de Germán Giuliani. Si bien no tiene información de cómo está el abogado, reveló que las cárceles en Venezuela también estuvieron afectadas por los terremotos.

Vanesa es la hermana de Germán Giuliani, el único argentino que queda todavía detenido en Venezuela y del que no sabe nada aún, no ha tenido información oficial sobre el estado del abogado. En medio de la conmoción por los terremotos, la mujer salió a hablar y reveló qué información le llegó desde el complejo penitenciario de Yare II, donde su familiar sigue aprehendido por el régimen chavista.

En diálogo con TN, Vanesa contó que lo único que sabe es por parte de familiares de otros presos políticos. "No nos han dejado llamar, así que es desesperante, y la verdad que estamos muy desamparados", indicó. Por otro lado, denunció que no tiene ningún apoyo consular. "No tuvo una visita, no tuvo una asistencia, nadie lo fue a ver, a ver cómo estaba de salud", agregó.

Qué se sabe sobre el argentino Germán Giuliani en medio de la catástrofe en Venezuela Por otro lado, Vanesa relató que los presos en Yare II tienen una llamada cada 15 días, donde les dejan comunicarse con la familia. Sin embargo, desde anoche que no tiene novedades sobre él. "Lo único que sé es que estuvieron sin luz y hubo cárceles que han sido afectadas, que han tenido problemas de estructura".