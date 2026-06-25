Apareció Nicolás Maduro en medio de los terremotos en Venezuela con un mensaje desde la cárcel

En sus redes sociales, el exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un mensaje mientras sigue detenido en el Metropolitan Detention Center Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos.

Nicolás Maduro en una imagen de su etapa como presidente, hoy detenido tras un operativo estadounidense.

El líder depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, mandó un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señaló que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

El mensaje de Nicolás Maduro por los terremotos en Venezuela "Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir". "Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

"Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje. El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7,2 y 7,5, es de 32 muertos y 700 heridos.