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Las impactantes imágenes de los graves daños causados en Caracas por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela

Las imágenes que se empiezan a conocer de Caracas después de los terremotos de este miércoles pintan un panorama de miedo y destrucción.

BBC Mundo

https://www.bbc.com/mundo/articles/cx2jn08kz0do
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Las imágenes que se empiezan a conocer de Caracas después de los terremotos de este miércoles pintan un panorama de miedo y destrucción.

Las fotos muestran edificios completamente derrumbados mientras los rescatistas ayudan a las personas que han quedado atrapadas entre los escombros.

Muchos residentes de la ciudad se quedaron sin servicio eléctrico y sin internet después de los terremotos, por lo que la comunicación ha sido difícil.

Un grupo de rescatistas saca a una mujer en una camilla de los escombros de un edificio colapsado en Caracas
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Dos hombres se abrazan frente a los escombros de un edificio que se derrumbó en el terremoto de 7,1 grados que azotó a Caracas el 24 de junio.
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Un edificio de Bancaribe completamente destruido por el terremoto
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Equipos de rescate buscan entre los escombros de una estructura colapsada mientras agentes de la policía municipal permanecen cerca.
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El ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en televisión nacional y se refirió a los daños.

"Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil", dijo Cabello.

El ministro no se refirió a un número de muertos o heridos, diciendo que todavía estaban recolectando información.

La fachada de un edificio colapsado mientras rescatistas escalan el muro en búsqueda de víctimas
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Dos mujeres asustadas en la calle después del terremoto que sacudió a Caracas
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Un edificio colapsado en la ciudad de Caracas mientras una moto pasa por el frente
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"Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas)," le dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive al sur de la ciudad, a la agencia Reuters. "El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía".

Los sismos se sintieron al otro lado de la frontera, en Colombia, en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Una mujer camina por la calle con su hija e hijo cogidos de la mano, asustados después del terremoto.
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Un rescatista señalando hacia un lado, al frente de los escombros de un edificio colapsado en Caracas.
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Las impactantes imágenes de los graves daños causados en Caracas por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela
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FUENTE: BBC

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